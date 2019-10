INDvSA 1st Test: ओपनर के तौर पर रोहित की पहले टेस्ट में ही सेंचुरी- जानिए किसने क्या कहा

टीम इंडिया के स्टार क्रिकेट रोहित शर्मा दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीन मैचों की सीरीज के पहले टेस्ट में सेंचुरी जड़ चुके हैं। सीरीज का पहला टेस्ट मैच विशाखापट्टनम में खेला जा रहा है। पहले दिन बारिश के चलते मैच को टी ब्रेक से पहले ही रोकना पड़ा। मैच के दौरान बारिश होने से पहले टीम इंडिया ने बिना विकेट गंवाए 202 रन बना लिए हैं। रोहित शर्मा 115 रन बनाकर नॉटआउट लौटे हैं। भारत ने टॉस जीता और कप्तान विराट कोहली ने बल्लेबाजी का फैसला लिया। रोहित के अलावा मयंक अग्रवाल 84 रन बनाकर नॉटआउट लौटे हैं।

रोहित की सेंचुरी के बाद तमाम दिग्गज क्रिकेटरों ने ट्विटर के जरिए उनकी जमकर तारीफ की है। हरभजन सिंह ने ट्विटर पर लिखा, 'वाह रोहित शर्मा शानदार सेंचुरी, ड्रेस ब्लू हो या व्हाइट कोई फर्क नहीं पड़ता... रोहित हिट है भाई।' रोहित ने अपनी इस पारी के दौरान कई रिकॉर्ड्स अपने नाम कर लिए हैं। टेस्ट क्रिकेट में ये पहला मौका है, जब रोहित शर्मा सलामी बल्लेबाज के तौर पर उतरे हैं। रोहित इससे पहले टेस्ट क्रिकेट में मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर ही खेले हैं।

रोहित के लिए जानिए किसने क्या ट्वीट किया-

Wah @ImRo45 Brilliant 100.. dress blue ho ya white koi fark nahi padta.. Rohit HiT hai bhai 🏏 @BCCI @StarSportsIndia #INDvSA — Harbhajan Turbanator (@harbhajan_singh) October 2, 2019

What a player always treat to watch take a bow Mr sharma 💯👏👏👏👏🇮🇳😊💪 @ImRo45 #IndVsSA #testchampionship — Rahul Sharma (@ImRahulSharma3) October 2, 2019

4th Test Century. 1st as an opener. Rohit has grabbed the opportunity with both hands. Well played ☺️👏 #IndvSA — Aakash Chopra (@cricketaakash) October 2, 2019

India need a test opener, selectors were scared Rohit Sharma could not do it. He's arrived, let's hope he's here to stay. Cement that spot! #INDvSA #cricket — Brad Hogg (@Brad_Hogg) October 2, 2019

The format of the game just doesn't matter. Scoring centuries has become like a habit for you @ImRo45 🏏#INDvSA — surya77 (@surya_14kumar) October 2, 2019

रोहित ने मैच रुकने से पहले 174 गेंदों का सामना किया है, इस दौरान उन्होंने 12 चौके और पांच छक्के जड़े हैं। रोहित शुरू से ही अच्छे टच में नजर आए और मैदान के चारों तरफ शॉट्स खेले। रोहित की हाफसेंचुरी और सेंचुरी का जश्न कप्तान विराट कोहली ने जिस तरह से मनाया, उसे देखकर पता चलता है कि वो खुद भी कितने खुश हैं रोहित के प्रदर्शन से। देखें वीडियो-