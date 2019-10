Video: सूट-बूट पहनकर लक्ष्मण ने लिया ऐसा कैच कि सब देखते रह गए

टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर वीवीएस लक्ष्मण ने भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पुणे के महाराष्ट्र क्रिकेट असोसिएशन स्टेडियम में खेले गए दूसरे टेस्ट मैच के दौरान ऐसा कुछ किया, जिसे देखकर हर कोई दंग रह गया। मैच में ब्रेक के दौरान सभी कमेंटेटर इसी मैदान पर गली क्रिकेट खेलते नजर आए। आकाश चोपड़ा, लक्ष्मण, आरपी सिंह, ग्रीम स्मिथ और गौतम गंभीर सभी इस दौरान नजर आए।

स्टार स्पोर्ट्स के ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया गया है, जिसमें लक्ष्मण ने गली क्रिकेट स्टाइल में आकाश चोपड़ा को आउट किया। सबसे मजेदार बात ये थी कि वीवीएस लक्ष्मण इस दौरान सूट-बूट में मैदान पर मौजूद थे। आकाश चोपड़ा बल्लेबाजी कर रहे थे और लक्ष्मण शॉर्ट लेग पर खड़े हुए थे। आकाश ने जैसे ही गेंद को बल्ले से रोका, लक्ष्मण सूट-बूट में ही डाइव लगा बैठे और गेंद को एक टप्पा खाने के बाद पकड़ लिया।

इस तरह से वो उन्होंने गली क्रिकेट स्टाइल में आकाश चोपड़ा को आउट कर दिया। दरअसल गली क्रिकेट में 'वन टिप वन हैंड' के तहत एक टप्पा खाने के बाद गेंद एक हाथ से पकड़ी जाए, तो बल्लेबाज आउट हो जाता है। इस तरह से लक्ष्मण ने आकाश चोपड़ा को आउट किया। लक्ष्मण ने जैसे ही डाइव लगाई, वहां मौजूद बाकी कमेंटेटर भी जोर-जोर से हंसने लगे।

देखें वीडियो-

