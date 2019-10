INDvSA: रोहित ने छक्का लगाकर जड़ा टेस्ट करियर का पहला दोहरा शतक, बना नया कीर्तिमान

धाकड़ ओपनर रोहित शर्मा के टेस्ट क्रिकेट के पहले दोहरे शतक और अजिंक्य रहाणे की जबरदस्त शतकीय पारी की बदौलत भारत ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीसरे टेस्ट के दूसरे दिन रविवार को अपनी स्थिति मजबूत कर ली है। भारत ने रांची के जेएससीए अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में तीसरे टेस्ट की शनिवार को खराब शुरूआत करते हुये एक समय अपने तीन विकेट 39 रन पर ही गंवा दिये थे।

लेकिन फिर रोहित और रहाणे ने मैदान पर ऐसा जज्बा दिखाया कि मेहमान टीम के गेंदबाज़ पानी भरते नज़र आये। रोहित ने मैच के दूसरे दिन अपने शतक को दोहरे शतक में बदलते हुये 212 रन की पारी खेली जो उनका टेस्ट करियर में पहला दोहरा शतक भी है। उन्होंने 255 गेंदों में 28 चौके और छह छक्के लगाये। 30वां टेस्ट खेल रहे रोहित का यह सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन भी है।

उनकी पिछली सर्वश्रेष्ठ टेस्ट पारी 177 रन थी। रोहित शर्मा ने अपने टेस्ट करियर का पहला दोहरा शतक छक्के के साथ पूरा किया। इस मामले में उन्होंने भारतीय रिकॉर्ड बनाया है। वो ये कारनामा करने वाले पहले भारतीय हैं।

Brought up his 200 with a 6 🙌🙌

Well Played @ImRo45 🤩🤩 #INDvSA pic.twitter.com/umdDwTcN0A