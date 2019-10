IND vs SA, 3rd test live: भारत का टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला, शाहबाज नदीम करेंगे टेस्ट डेब्यू

india vs south africa, 3rd test live updates- भारत-दक्षिण अफ्रीका के बीच झारखंड की राजधानी रांची के जेएससीए क्रिकेट स्टेडियम में तीसरा टेस्ट खेला जा रहा है। यह मैदान महेंद्र सिंह धौनी का घरेलू मैदान है। भारत के कप्तान विराट कोहली ने यहां टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। इस मैच में भारत की तरफ से शाहबाज नदीम अपने टेस्ट करियर की शुरूआत करेंगे। भारत की निगाहें इस मैच में जीत दर्ज दक्षिण अफ्रीका टीम का टेस्ट सीरीज में पहली बार व्हाइटवॉश करने पर है।

Follow live updates of India vs South Africa 3rd Test Day 1 here-

9.10 AM: दक्षिण अफ्रीका का प्लेइंग इलेवन-

डीन एल्गर, क्विंटन डिकॉक, जुबैर हमजा, फाफ डु प्लेसिस (कप्तान), टेम्बा बावुमा, हेनरिक क्लासेन (विकेटकीपर), जॉर्ज लिंडे, डेन पीट, कगिसो रबाडा, एनरिक नॉर्टजे, लुंगी एनगिडी

9.05 AM: भारत की प्लेइंग इलेवन-

मयंक अग्रवाल, रोहित शर्मा, चेतेश्वर पुजारा, विराट कोहली (विकेटकीपर), अजिंक्य रहाणे, रवींद्र जडेजा, रिद्धिमान साहा (विकेटकीपर), रविचंद्रन अश्विन, शाहबाज नदीम, उमेश यादव, मोहम्मद शमी

9.00 AM: भारत ने इस मैच में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है।

8.50 AM: भारत ने इस मैच में कुलदीप यादव के चोटिल होने के चलते टीम में शामिल किए गए शाहबाज नदीम को प्लेइंग इलेवन में जगह दी है।

