IND vs SA,3rd test: भारत ने रचा इतिहास, द.अफ्रीका को पारी और 202 रन से हराकर सीरीज पर 3-0 से किया कब्जा

भारत ने दक्षिण अफ्रीका को टेस्ट सीरीज के तीसरे और आखिरी टेस्ट में पारी और 202 रन से हराकर इतिहास रच दिया है। भारत ने मैच के चौथे दिन प्रोटियास टीम को हराकर सीरीज में 3-0 से क्लीनस्वीप किया। यह पहला मौका है जब भारत ने दक्षिण अफ्रीका का टेस्ट सीरीज में व्हाइटवॉश किया है।

भारत के कप्तान विराट कोहली ने इस मैच में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। भारत ने अपनी पहली पारी नौ विकेट के नुकसान पर 497 रनों पर घोषित की थी। रोहित शर्मा ने टेस्ट क्रिकेट में पहली बार दोहरा शतक जड़ा। रोहित ने 255 गेंदों में 28 चौके और 6 छक्कों की मदद से 212 रन बनाए। उप-कप्तान अजिंक्य रहाणे ने अपने टेस्ट करियर का 11वां शतक लगाया। रहाणे ने 115 रन बनाए। दक्षिण अफ्रीका के लिए सबसे अधिक विकेट जॉर्ज लिंडे (4) ने लिए, कैगिसो रबाडा को तीन जबकि एनरिक नोर्टजे एवं डेन पीट को 1-1 विकेट मिला।

इसके बाद दक्षिण अफ्रीका को पहली पारी में 162 रनों पर ढेर कर उसे फॉलोऑन दिया था। दूसरी पारी में भी दक्षिण अफ्रीका संभल नहीं सकी और लगातार विकेट खोती रही और सिर्फ 133 रन पर ऑलआउट हो गई। इसी के साथ ही विराट ब्रिगेड ने महाजीत का तोहफा दे दिया। दक्षिण अफ्रीका के लिए थयूनिस डि ब्रूइन ने 30 और जॉर्ज लिंडे ने 27 रन बनाए। भारत के लिए मोहम्मद शमी ने सबसे ज्यादा 3 विकेट लिए। शहबाज नदीम और उमेश यादव को 2-2 विकेट मिले।

Ind vs SA, 3rd test, Day 4, match updates-

09.40 AM: भारत ने इतिहास रचते हुए दक्षिण अफ्रीका को पारी और 202 रन से हराकर सीरीज पर 3-0 से कब्जा किया है।

09.30 AM: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच तीसरे टेस्ट मैच के चौथे दिन का खेल शुरू हो गया है। विकेट पर इस समय एनरिच नॉर्टजे और थ्येनुस डि ब्रूयन क्रीज पर हैं।

