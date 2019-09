Ind vs SA 3rd T20I: दीपक चाहर और ऋषभ पंत की गलती के चक्कर में विराट को छुपाना पड़ा मुंह- video

भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच तीन मैचों की सीरीज का आखिरी ट्वंटी20 इंटरनेशनल मैच बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला गया। इस मैच के दौरान टीम इंडिया को महेंद्र सिंह धौनी की कमी एक मामले में बहुत खली। डीआरएस के मामले में भारत ने कुछ ऐसे गलत फैसले लिए, जिसको देखकर हर कोई हैरान रह गया। हाल कुछ ऐसा हो गया कि दीपक चाहर और ऋषभ पंत की गलती के चक्कर में कप्तान विराट कोहली को अपना मुंब छुपाना पड़ गया।

दक्षिण अफ्रीका के सलामी बल्लेबाज रीजा हेंड्रिक्स बल्लेबाजी कर रहे थे और भारत की ओर से दीपक चाहर गेंदबाजी कर रहे थे। चाहर ने नकलबॉल फेंकी और एलबीडब्ल्यू आउट की अपील की। अंपायर ने इस अपील को ठुकरा दिया। इसके बाद चाहर और पंत ने मिलकर विराट को डीआरएस लेने के लिए मनाया। विराट ने डीआरएस ले लिया। रिप्ले में साफ था कि गेंद विकेट से काफी दूर थी। इसे देखकर कप्तान विराट कोहली ने अपना मुंह छुपा लिया। टीम इंडिया की ओर से डीआरएस लेने के मामले में महेंद्र सिंह धौनी का कोई मुकाबला नहीं है और जब भी इस तरह के गलत डीआरएस लिए जाते हैं तो फैन्स को महेंद्र सिंह धौनी की याद जरूर आती है।

Deepak Chahar has no idea about where his own delivery is heading. Ridiculously forcing Kohli to take the review. And Pant's role in this whole thing is more confusing as he has the best idea of the ball's direction among the fielders#INDvSA