INDvSA: जानिए विराट ने रोहित के नए रोल को लेकर क्या कुछ कहा- Video

भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच तीन मैचों की सीरीज का पहला टेस्ट मैच 2 अक्टूबर से विशाखापट्टनम में खेला जाना है। इस टेस्ट मैच में रोहित शर्मा और मयंक अग्रवाल मिलकर पारी का आगाज करेंगे। रोहित शर्मा लिमिटेड ओवर फॉरमैट में तो सलामी बल्लेबाज के तौर पर ही खेलते हैं, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में वो मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करते आए हैं। इसके अलावा रोहित टेस्ट टीम से इन-आउट भी होते रहे हैं। मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में विराट कोहली से जब रोहित शर्मा के नए रोल के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि हम सभी उन्हें इस नए रोल में देखने के लिए एक्साइटेड हैं।

मैच से पहले विराट ने रोहित को लेकर कहा, 'देखिए ये उनके लिए, मेरे लिए और पूरी टीम के लिए काफी एक्साइटिंग है। अगर उन्होंने जो वनडे क्रिकेट में किया है वही टेस्ट क्रिकेट में कर सके तो ये उनके लिए बड़ी बात है और इंडियन क्रिकेट के लिए बहुत अच्छी बात होगी।' इसके अलावा विराट ने कहा, 'हम उनसे एक तरह की बल्लेबाजी की उम्मीद नहीं कर रहे हैं। सब कुछ परिस्थिति पर निर्भर करेगा, अगर दो-तीन विकेट गिर गए हैं वो क्रीज पर बने हुए हैं, तो आप उनसे बड़े शॉट्स की उम्मीद नहीं कर सकते हैं।'

