विराट का सबसे बड़ा फैन मिला उनसे, शरीर पर करा रखे हैं ये Tattoos- देखें Photos

टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीन मैचों की सीरीज के पहले टेस्ट मैच से पहले अपने एक फैन से मुलाकात की। विराट कोहली के इस फैन ने अपने शरीर पर उनसे जुड़े हुए 10 से ज्यादा टैटू करा रखे हैं। इस फैन का नाम पिंटूराज बेहेरा है। इस फैन ने अपने शरीर पर विराट की तस्वीर, उनके रिकॉर्ड्स, कोच राजकुमार शर्मा की तस्वीर और सचिन तेंदुलकर की तस्वीर टैटू करा रखी है।

विराट ने फैन से मुलाकात की और उसे गले भी लगाया। ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से शेयर की जा रही हैं। इस फैन ने अपने पीठ पर विराट का जर्सी नंबर 18 भी टैटू करा रखा है। विराट के अर्जुन अवॉर्ड, 2008 अंडर-19 वर्ल्ड कप जीतना ये सब फैक्ट्स भी पिंटूराज ने अपने शरीर पर टैटू करा रखा है। विराट कोहली से मिलना पिंटूराज का सपना था और वो अब पूरा हो गया है।

भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच तीन मैचों की सीरीज का पहला टेस्ट मैच 2 अक्टूबर से विशाखापट्टनम में खेला जाना है। मैच से पहले 1 अक्टूबर को हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद विराट ने पिंटूराज से मुलाकात की। पिंटूराज ने अपने इंस्टाग्राम पर विराट के साथ तस्वीरों को स्टोरी में शेयर किया है। देखें इसके शरीर पर बने टैटू-

