INDvsSA 2nd Test Match: रविंद्र जडेजा ने विराट कोहली को किया बोल्ड, फैन्स ने किए मजेदार कमेंट्स- देखें Video

भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच तीन मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जा रही है। सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच पुणे के महाराष्ट्र क्रिकेट असोसिएशन स्टेडियम में 10 अक्टूबर से खेला जाना है। मैच से एक दिन पहले भारतीय क्रिकेट टीम ने जमकर प्रैक्टिस की। इस प्रैक्टिस सेशन के दौरान कप्तान विराट कोहली रविंद्र जडेजा की गेंद पर आउट हो गए, जिसका वीडियो ईएसपीएन क्रिकइंफो के ट्विटर पेज पर शेयर किया गया है। इस वीडियो पर कुछ मजेदार कमेंट्स भी आए हैं।

वीडियो शेयर करते हुए लिखा गया है, 'दुनियाभर के लेफ्टआर्म स्पिनर्स, क्या आप इस वीडियो को देख रहे हैं?' पुणे के इसी मैदान पर भारत को 2016-17 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था। विराट कोहली ने तब दोनों पारियों में सस्ते में निपट गए थे और भारत को 333 रनों से हार का सामना करना पड़ा था। ऑस्ट्रेलियाई स्पिनर स्टीव ओकीफ ने तब भारत के खिलाफ दोनों पारियों से में छह-छह विकेट लिए थे।

तब विराट पहली पारी में बिना खाता खोले और दूसरी पारी में 13 रन बनाकर आउट हुए थे। पहली पारी में मिशेल स्टार्क ने उन्हें आउट किया था, जबकि दूसरी पारी में ओकीफ ने उनका विकेट लिया था। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सीरीज के पहले मैच में विराट ने 20 रन और नॉटआउट 31 रन बनाए थे। अब पुणे टेस्ट में उनसे उम्मीद होगी कि वो कप्तान के तौर पर अपना 50वां टेस्ट मैच खास बनाएं।

देखें वीडियो-

Left-arm spinners around the world, are you watching? #INDvSA pic.twitter.com/ozrcmeO44l

वीडियो पर आए कुछ ऐसे कमेंट्स-

Quote should be "RCB CSK fans around the world are you watching?? "