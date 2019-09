IND vs SA 2nd T20I: जानिए क्यों मैच शुरू होने से पहले ही ट्रेंड करने लगे रोहित शर्मा

भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच तीन मैचों की ट्वंटी20 सीरीज खेली जा रही है। सीरीज का दूसरा मैच मोहाली में खेला जा रहा है। भारत ने टॉस जीता और कप्तान विराट कोहली ने पहले गेंदबाजी का फैसला लिया। इस मैच में भारत के लिए ओपन रोहित शर्मा और शिखर धवन करेंगे। मैच शुरू होने से पहले ही एक खास वजह से रोहित शर्मा ट्रेंड करने लगे। #12YearsOfHitmanInT20I हैशटैग ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है।

दरअसल रोहित शर्मा ने अपने करियर का पहला टी20 इंटरनेशनल मैच 19 सितंबर 2007 को खेला था और आज 18 सितंबर है। यानी कि रोहित शर्मा के टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 12 साल हो रहे हैं। रोहित शर्मा ने भारत के लिए 97 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं, इस दौरान उन्होंने 32.73 की औसत से 2422 टी20 इंटरनेशनल रन बनाए हैं। रोहित के खाते में चार टी20 इंटरनेशनल सेंचुरी भी हैं।

टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा सेंचुरी उनके ही नाम दर्ज है। इसके अलावा रोहित 17 टी20 इंटरनेशनल पचासा भी जड़ चुके हैं। रोहित शर्मा का स्ट्राइक रेट 136.91 का रहा है। सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे ट्वीट्स शेयर किए जा रहे हैं-

Rohit Sharma will be Completing 12 Years in T20 Int Cricket tomorrow



88 innings, 2422 runs, Avg 32.73, SR 136.4, 107 Sixes, 17 50s and 4 100s !!!!



Most Runs in T20Is

Most Centuries in T20Is

Most SIXES in T20I

Joint Fastest 100 #12YearsOfHitmanInT20I pic.twitter.com/gwMbZKu9Bn — Mumbai Indians FC (@FanaticsOfMI) September 18, 2019

Most runs by any opener in T20I



ROHIT SHARMA :- 2022

M Guptill :- 1956

T Dilshan :- 1720

C Gayle :- 1627

D Warner :- 1624



Only opener to have 2K runs in T20I #12YearsOfHitmanInT20I pic.twitter.com/j1shBYWDuP — SANDEEP SANJU (@SanjuRo045) September 18, 2019