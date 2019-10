INDvSA 1st Test Day 2: मयंक अग्रवाल की डबल सेंचुरी पर जानिए किसने क्या कहा

टीम इंडिया के सलामी बल्लेबाज मयंक अग्रवाल ने टेस्ट क्रिकेट में अपनी पहली डबल सेंचुरी जड़ दी है। मयंक ने अपने करियर के महज पांचवें टेस्ट मैच में ये कारनामा कर दिखाया है। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच तीन मैचों की सीरीज का पहला टेस्ट मैच विशाखापट्टनम में खेला जा रहा है। मयंक ने 215 रनों की यादगार पारी खेली। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में भारत की ओर से डबल सेंचुरी जड़ने वाले मयंक महज दूसरे बल्लेबाज हैं, उनसे पहले ये कारनामा वीरेंद्र सहवाग कर चुके हैं।

मयंक मैच के पहले दिन 84 रन बनाकर नॉटआउट लौटे थे। उन्होंने रोहित शर्मा के साथ मिलकर पहले विकेट के लिए 317 रनों की साझेदारी निभाई। रोहित शर्मा ने 176 रनों की पारी खेली। इन दोनों ने मिलकर विशाखापट्टनम टेस्ट में भारत को काफी मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया है। सोशल मीडिया पर भी मयंक अग्रवाल की जमकर तारीफ की जा रही है। तमाम दिग्गज क्रिकेटरों ने मयंक को बधाई देते हुए ट्वीट किया है।

मैच के पहले दिन बारिश के चलते महज 59.1 ओवर का खेल हो सका था, हालांकि दूसरे दिन बारिश ने खलल नहीं डाली। मयंक के लिए हरभजन सिंह ने ट्वीट में लिखा, 'शाबाश मयंक अग्रवाल बहुत बढ़िया, लगे रहो 200', इसके अलावा हर्षा भोगल, आकाश चोपड़ा, मोहम्मद कैफ समेत क्रिकेट से जुड़ी हस्तियों ने मयंक अग्रवाल को बधाई दी है। मयंक के लिए जानिए किसने क्या ट्वीट किया-

A top knock from Mayank Agarwal. Loving the way he's building his innings. Also, Rohit's 176 was entertaining, became the first player to score 4 tons in all three formats! #INDvSA — Yusuf Pathan (@iamyusufpathan) October 3, 2019

Shabash @mayankcricket bhut badiya.. lage raho 200 🏏⭐️ — Harbhajan Turbanator (@harbhajan_singh) October 3, 2019

Double Century. Incredible effort. Mayank Agarwal. 👏👏 #IndvSA — Aakash Chopra (@cricketaakash) October 3, 2019

It has been so satisfying to see @mayankcricket take such giant strides with an immaculate double century. Composed, organised and hungry. — Harsha Bhogle (@bhogleharsha) October 3, 2019

Many congratulations @mayankcricket on scoring a double 💯. May this be the first of many to follow !! 🏏#INDvsSA pic.twitter.com/jdfvZOTAOc — Mithun Manhas 🇮🇳 (@MithunManhas) October 3, 2019

Outstanding effort from Mayank Agarwal to convert his maiden test century into a double. His hunger for runs from Karnataka to India A to now for India is incredible @mayankcricket #INDvSA — Mohammad Kaif (@MohammadKaif) October 3, 2019