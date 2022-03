IND w vs PAK w: टीम इंडिया ने 18 रन के अंदर खो दिए थे 5 विकेट, फिर स्नेह राणा और पूजा वस्त्राकर ने वर्ल्ड रिकॉर्ड साझेदारी कर भारत की डूबती नैया को लगाया पार

IND vs PAK ICC Women World Cup 2022: भारत ने पाकिस्तान (India vs Pakistan) के खिलाफ आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2022 के चौथे मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 50 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 244 रन बनाए। एक समय ऐसा था जब टीम इंडिया ने 114 रन पर अपने 6 विकेट खो दिए थे। उस समय ऐसा लगने लगा था कि पूरी टीम 150 के अंदर सिमट जाएगी, मगर तब बल्लेबाजी करने आई स्नेह राणा (Sneh Rana) और पूजा वस्त्राकर (Pooja Vastrakar) ने 122 रनों की वर्ल्ड साझेदारी कर भारत की नैया को पार लगाया और पाकिस्तान के सामने 245 रनों का चुनौतीपूर्ण लक्ष्य रखा।

टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया की शुरुआत अच्छी नहीं रही थी। शेफाली वर्मा बिना खाता खोले पवेलियन लौट गई। इसके बाद बल्लेबाजी करने आई दीप्ति शर्मा (40) ने स्मृति मंधाना (52) का साथ देते हुए तीसरे विकेट के लिए 92 रनों की साझेदारी की। दीप्ति के आउट होते ही टीम ताश के पत्तों की तरह ढह गई। 96 के स्कोर पर भारत को दूसरा झटका लगा था और 114 पर भारत ने 6 विकेट खो दिए थे।

महज 18 रनों के अंदर मिताली राज, हरमनप्रीत कौर, स्मृति मंधाना, दीप्ति शर्मा और रिचा घोष आउट हो गए। इसके बाद स्नेह राणा (53*) और पूजा वस्त्राकर (67) ने 7वें विकेट के लिए 122 रनों की वर्ल्ड रिकॉर्ड साझेदारी कर भारत को बड़े स्कोर तक पहुंचाया।

7वें विकेट के लिए महिला वनडे क्रिकेट में सबसे बड़ी साझेदारी

स्नेह राणा और पूजा वस्त्राकर 122 IND w vs PAK w 6 मार्च 2022

सुकिगावा और ब्राउन 104* NZ w vs ENG w 23 फरवरी 2007

साइवर और हेज़ेल 104 ENG w 23 vs SL w 17 नवंबर 2016

एकस्टीन और कुयलार्स 94 SA w vs ENG w 28 जून 2000

ब्राउन और मार्टिन 90 NZ w vs ENG w 24 फरवरी 2008

पूजा 8 चौकों की मदद से 67 रन बनाकर आउट हो गई, मगर स्ने राणा अंत तक नाबाद रही। स्नेह ने 4 चौकों की मदद से 48 गेंदों पर 53 रनों की नाबाद पारी खेली।