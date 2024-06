IND vs PAK T20 WC Rohit Sharma PC LIVE: ऋषभ पंत क्यों आए 3 नंबर पर? IND Vs PAK मैच से पहले रोहित ने बताया

ऐप पर पढ़ें

IND vs PAK T20 WC Rohit Sharma PC LIVE: टी20 वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान के बीच मैच रविवार को खेला जाना है। न्यूयॉर्क में होने वाले इस मैच से पहले दोनों टीमों ने जमकर तैयारी की है। इससे पहले शनिवार को भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने प्रेस कांफ्रेंस की। इस दौरान रोहित मैच को लेकर अपनी तैयारियों के बारे में बात की।

9:55 PM IND vs PAK T20 WC Rohit Sharma PC LIVE: रोहित शर्मा ने न्यूयॉर्क की पिच को लेकर भी बात की। उन्होंने कहा कि यहां के विकेट काफी चैलेंजिंग हैं। यहां तक कि क्यूरेटर भी कंफ्यूज हैं कि यह किस तरह का बिहैव करेगी।



9:50 PM IND vs PAK T20 WC Rohit Sharma PC LIVE: क्या भारत-पाकिस्तान मैच में शालीनता की कोई वजह होती है? इस सवाल के जवाब में रोहित ने कहा कि मैं पूरी तरह से निश्चिंत हूं कि बॉडी लैंग्वेज किसी भी खेल में काफी अहम भूमिका निभाती है। यहां पर शालीनता की कोई जगह नहीं होती। किसी भी दिन पर कोई भी टीम हार सकती है। आप रिलैक्स नहीं हो सकते। अगर आपका दिन अच्छा नहीं है, आपने अच्छे कैच नहीं पकड़े तो आप मैच का नतीजा नहीं बदल सकते।



9:45 PM IND vs PAK T20 WC Rohit Sharma PC LIVE: रोहित शर्मा ने फिलहाल के स्टाइल ऑफ क्रिकेट को लेकर भी बात की। उन्होंने कहा कि आज के दौर में आपको इन्नोवेटिव होने के साथ-साथ बहादुर भी बनना पड़ेगा। यही वजह है कि हम आठ बल्लेबाजों के साथ खेल रहे हैं। हां, कंडीशंस मैटर करती हैं, लेकिन हमें खयाल तो रखना ही पड़ेगा।



9:40 PM IND vs PAK T20 WC Rohit Sharma PC LIVE: इस दौरान रोहित शर्मा ने पाकिस्तान की फॉर्म पर भी बात की है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पिछली बार जिम्बॉब्वे से हार गए थे, लेकिन आखिर में फाइनल में पहुंच गए। यह एक अलग फॉर्मेट हैं, यहां तय दिन पर आप कैसा खेलते हैं, यह ज्यादा मायने रखता है। उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर पाकिस्तान टीम अपनी कमजोरियों पर काम कर रही होगी।



9:35 PM IND vs PAK T20 WC Rohit Sharma PC LIVE: रोहित शर्मा ने बताया कि पंत को तीन नंबर पर बल्लेबाजी कराने का आइडिया कहां आया। उन्होंने कहा कि मैंने आईपीएल के शुरुआती मैचों में उसे तीन पर खेलते हुए देखा। वहीं से मैंने मन बना लिया था। यह बस सही जगह पर बल्लेबाजी करने की बात है। पंत की काउंटर अटैक स्किल काम आएगी और इसी चक्कर में यशस्वी को बाहर बैठना पड़ रहा है। बल्लेबाजी क्रम को लेकर रोहित ने कहा कि ओपनर्स को लेकर बल्लेबाजी क्रम फिक्स नहीं है। हां, सुपर ओवर की बात अलग होगी। हम फ्लेक्सिबल रहना चाहते हैं।



9:30 PM IND vs PAK T20 WC Rohit Sharma PC LIVE: इस दौरान रोहित शर्मा ने अपने खेल के बारे में भी बात की है। भारतीय कप्तान ने कहा कि मैं अपना गेम संतुलित ढंग से खेलना पसंद करूंगा। मेरा खेल मैच के हालात के हिसाब से चलेगा। खासतौर पर न्यूयॉर्क में कंडीशंस काफी मायने रखती हैं।



9:25 PM IND vs PAK T20 WC Rohit Sharma PC LIVE: रोहित शर्मा को आयरलैंड के खिलाफ पहले मैच में चोट लग गई थी। उन्होंने अपनी इंजरी को लेकर अपडेट देते हुए बताया कि टीम पहले होती है। चोटों की जगह इसके बाद आती है।



9:20 PM IND vs PAK T20 WC Rohit Sharma PC LIVE: रोहित शर्मा ने पिच और हालात को लेकर भी बात की है। उन्होंने कहा कि पिच तो इंटरनेशनल चैलेंज का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि सोचिए गाबा में हम किस तरह की पिच पर खेलते हैं और अपने शरीर पर चोट झेलते हैं। विश्वकप से बड़ा कुछ नहीं हो सकता और जो हमारे शरीर पर चोटें लग रही हैं, वह इसके आगे कुछ नहीं है।



9:15 PM IND vs PAK T20 WC Rohit Sharma PC LIVE: पाकिस्तान के खिलाफ मैच में प्रेशर को लेकर रोहित शर्मा ने अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा कि पाक के खिलाफ कुछ नहीं बदलता है। हमने सात महीने पहले ही उनके खिलाफ एशिया कप और वनडे विश्वकप में मैच खेले हैं।



9:10 PM IND vs PAK T20 WC Rohit Sharma PC LIVE: भारतीय कप्तान ने कहा कि हम मैच में जीतने के लिए किसी एक खिलाड़ी के ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहते हैं। सभी को प्रयास करने होंगे। विराट कोहली को लेकर रोहित ने कहा कि उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ मैच नहीं खेला था। पहले मैच में भी वह नहीं चल पाए थे, लेकिन हम सभी जानते हैं कि उनके पास कितना अनुभव है।



9:05 PM IND vs PAK T20 WC Rohit Sharma PC LIVE: भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ अच्छी क्रिकेट खेलना ही अहम है। उन्होंने कहा कि हमने यहां के हालात के बारे में बात की है और योजनाएं बनाई हैं। हम अपना सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश करेंगे। हमारे ड्रेसिंग रूम में ढेर सारे अनुभवी खिलाड़ी हैं। सही फैसला लेना बेहद अहम होगा।



9:00 PM IND vs PAK T20 WC Rohit Sharma PC LIVE: भारत और पाकिस्तान जब भिड़ते हैं तो रोमांच की सारी हदें पार हो जाती हैं। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा इसको लेकर कुछ बातें करेंगे।