INDvPAK: शोएब मलिक हुए निराश- बोले- 20 साल देश के लिए खेलने के बावजूद देनी पड़ रही है सफाई

आईसीसी विश्व कप में भारत और पाकिस्तान के बीच मैच 16 जून (रविवार) को खेला गया था। तीन दिन बाद भी ये मैच चर्चा में है और पाकिस्तान क्रिकेट टीम भी। मैच के अगले दिन सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें और वीडियो वायरल हुए थे, जिसमें शोएब मलिक, सानिया मिर्जा, इमाद वसीम देर रात पार्टी करते नजर आए थे। इन तस्वीरों और वीडियो के लिए कहा गया कि ये भारत के खिलाफ मैच से पहले देर रात के वीडियो हैं। इसको लेकर काफी बवाल मचा। आखिरकार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) और शोएब दोनों को इस पर सफाई देनी पड़ी।

पीसीबी ने साफ कहा कि खिलाड़ियों ने कोई नियम नहीं तोड़े और जो तस्वीरें और वीडियो वायरल हुए हैं वो मैच से दो दिन पहले के हैं, ना कि मैच के एक रात पहले के। शोएब मलिक इन आरोपों से काफी दुखी नजर आए। शोएब ने ट्विटर पर लिखा, 'कब पाकिस्तानी मीडिया अपनी क्रिडिबिलिटी के लिए कोर्ट के जरिए अकाउंटेबल होगी। अपने देश के लिए 20 साल से ज्यादा इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने के बाद अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सफाई देना काफी दुखद है। जो वीडियो वायरल हुए हैं वो 13 जून के हैं ना कि 15 जून के।'

When will Pak media be accountable for their credibility by our courts?! Having served my country for +20 years in Intl Cricket, it’s sad that I have to clarify things related to my personal life. The videos are from 13th June and not 15th Details : https://t.co/Uky8LbgPHJ

On behalf of all athletes I would like to request media and people to maintain respect levels in regards to our families, who should not be dragged into petty discussions at will. It’s not a nice thing to do