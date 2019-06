ICC World Cup 2019 INDvPAK: मैच में 'उबासी' लेते नजर आए पाक कप्तान सरफराज, कुछ ऐसे MEMES हो गए वायरल

आईसीसी विश्व कप में 16 जून (रविवार) को भारत और पाकिस्तान के बीच मैच खेला गया। भारत ने एकतरफा मैच में पाकिस्तान को 89 रन (डकवर्थ लुइस मेथड) से हराया। इस मैच के दौरान पाकिस्तान के कप्तान सरफराज अहमद को दो बार उबासी लेते हुए देखा गया, जिसके बाद से सोशल मीडिया पर उनका काफी मजाक बन रहा है। सरफराज अहमद के कई सारे MEME सोशल मीडिया पर वायरल हो गए हैं।

भारतीय पारी के दौरान बारिश के चलते मैच रोकना पड़ा था, मैच जब दोबारा शुरू हुआ तो विकेटकीपिंग करते हुए सरफराज अहमद दो बार उबासी लेते हुए कैमरे में कैद हो गए। फिर क्या था, सोशल मीडिया पर उनकी फोटो पर तरह-तरह के MEME शेयर किए जाने लगे। कुछ इस तरह से उड़ रहा है पाकिस्तानी कप्तान सरफराज अहमद का मजाक-

What Mr #SarfarazAhmed

This is not a boring maths class,u r facing against India understand pic.twitter.com/MRG2mb86KM — Rohan akmar (@RohanAkmar) June 17, 2019

Pakistani captain #SarfarazAhmed summing up the #IndiaVsPakistan match in a beautiful gesture. pic.twitter.com/6tTBo6PmlX — Arun Bothra (@arunbothra) June 16, 2019

पाकिस्तान ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला लिया। भारत ने निर्धारित 50 ओवर में पांच विकेट पर 336 रन बना डाले। रोहित शर्मा ने 140 रनों की पारी खेली और बाद में मैन ऑफ द मैच भी चुने गए। पाकिस्तानी पारी के दौरान दो बार और बारिश ने बाधा डाली, जिसके बाद उन्हें 40 ओवर में 302 का लक्ष्य मिला। पाकिस्तान 40 ओवर में छह विकेट पर 212 रन ही बना सका और मैच 89 रनों से गंवा दिया।