IND vs PAK ICC World Cup 2019: ICC को सचिन तेंदुलकर ने दिया मजेदार जवाब- रोहित शर्मा के शॉट से हुई थी तुलना

आईसीसी विश्व कप में पाकिस्तान के खिलाफ रोहित शर्मा का एक छक्का खूब चर्चा में रहा। पाकिस्तान के खिलाफ मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड स्टेडियम में रविवार को रोहित शर्मा ने 140 रनों की मैच विनिंग पारी खेली थी। पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हसन अली की गेंद पर रोहित ने जो छक्का मारा था, उस छक्के ने सचिन तेंदुलकर के 2003 विश्व कप में शोएब अख्तर की गेंद पर जड़े छक्के की याद ताजा कर दी थी। आलम ये था कि आईसीसी ने दोनों शॉट्स की तुलना करते हुए वीडियो ट्विटर पर शेयर किया।

तेंदुलकर ने भी आईसीसी को इस पर शानदार जवाब दिया। आईसीसी ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा था, 'सचिन 2003 में या रोहित 2019 में किसने यह शॉट बेहतर तरीके से खेला?' इस पर तेंदुलकर ने जवाब में लिखा, 'हम दोनों ही भारत से हैं और इस मामले में तो दोनों आमची मुंबई से हैं। तो ऐसे में हेड्स आया तो मैच जीता और टेल्स आया तो तुम हारे।'

We both are from INDIA and in this case, AAMCHI MUMBAI as well....So heads I win, tails you lose! 😜 https://t.co/doUMk1QU2b

रोहित को उनकी शानदार पारी के लिए मैन ऑफ द मैच चुना गया था। तेंदुलकर भी इस मैच के दौरान मैनचेस्टर में मौजूद थे और कमेंट्री भी कर रहे थे। तेंदुलकर ने टीम इंडिया की जीत के बाद ट्विटर के जरिए पूरी टीम को बधाई भी दी थी। आपको बता दें विश्व कप में आज तक कभी भी पाकिस्तान भारत से जीत नहीं पाया है। विश्व कप में यह पाकिस्तान की सातवीं हार थी। भारत ने 89 (डकवर्थ लुइस मेथड) रन से जीत दर्ज की थी।

It was a brilliant all-round display by #TeamIndia!@ImRo45 was just amazing once again & @klrahul11 after being asked to open, played with a lot of responsibility.@imVkohli like always was classy & the way @imkuldeep18 bowled along with @hardikpandya7 was great to see.#INDvPAK pic.twitter.com/d639Yy6cfb