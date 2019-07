INDvsNZ: शोएब अख्तर बोले- धौनी ने डाइव मारा होता तो भारत जीत सकता था

ICC World Cup 2019, India vs New Zealand Semi Final: पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर मानते हैं कि भारतीय टीम महेंद्र सिंह धौनी और रवींद्र जडेजा की दमदार पारियों की बदौलत न्यूजीलैंड के खिलाफ विश्व कप के सेमीफाइनल में जीत के बेहद करीब पहुंच गई थी। ओल्ड ट्रैफर्ड मैदान पर 240 रनों का पीछा करते हुए भारतीय टीम को 18 रनों से हार झेलनी पड़ी। इस मैच में जडेजा ने 77 और धौनी ने 50 रनों की पारी खेली।

अख्तर ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, “भारत जीत के करीब पहुंचकर भी चूक गया। मामूली गेंदों पर शीर्ष क्रम के बल्लेबाजों के आउट होने के बाद नीचे के बल्लेबाजों ने बेहतरीन वापसी की।”

अख्तर ने कहा, “शीर्ष पांच बल्लेबाजों ने बेहद खराब बल्लेबाजी की। रोहित बेहतरीन गेंद पर आउट हुए, लेकिन विराट कोहली बहुत दुर्भाग्यशाली रहे, क्योंकि उन्हें आउट देना खराब निर्णय था। गेंद केवल बेल पर लग रही थी और अंपायर ने उन्हें आउट दे दिया। इसके बाद, जडेजा के आने तक किसी भी बल्लेबाज ने जुझारूपन नहीं दिखाया। धौनी ने भी भारत को मैच में बनाए रखा।”

उन्होंने कहा, “यह दुर्भाग्य था कि जडेजा उस गेंद पर आउट हुए जिस पर वह छक्का मार सकते थे। अगर धौनी ने डाइव मारा होता तो वह रनआउट नहीं होते और भारत को जीत दिला दी होती।” भारतीय टीम 2013 के बाद से एक भी आईसीसी टूर्नामेंट जीतने में कामयाब नहीं हो पाई है।

India did not bat well enough to reach the final. A resilient effort by Jadeja & Dhoni. They almost brought India back into the game.

So a big upset, New Zealand goes through to final, India knocked out. #INDvsNZ #CWC19 #semifinal