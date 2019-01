INDvsNZ, 1st ODI LIVE: शमी का कहर, न्यूजीलैंड के दोनों ओपनर वापस पवेलियन में

ऑस्ट्रेलियाई धरती पर ऐतिहासिक फतह के बाद भारतीय टीम अब न्यूजीलैंड पहुंच गई है, जहां दोनों टीमें के बीच पांच मैचों की वनडे सीरीज खेली जा रही है। भारत-न्यूजीलैंड के बीच पहला मैच आज मैक्लीन पार्क मैदान पर जाएगा। न्यूजीलैंड के पड़ोसी ऑस्ट्रेलिया को वनडे सीरीज में हराने के बाद विराट कोहली एंड कंपनी के हौंसले बुलंद है। न्यूजीलैंड ने इस मैच में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। भारतीय टीम में दो बदलाव हुए हैं। अंबाती रायुडू और कुलदीप यादव की वापसी हुई है। वहीं दिनेश कार्तिक और रवीन्द्र जडेजा को बाहर बैठाया गया है।

न्यूजीलैंड टीम की बात की जाए तो कीवी टीम भी जोरदार फॉर्म में है और उसने अपने ही घर पर श्रीलंका को 3-0 से मात देकर वनडे सीरीज में क्लीन स्वीप किया है। ऐसे में दोनों टीमों के बीच वनडे सीरीज जोरदार होने की उम्मीद है।

मैच का LIVE SCORECARD देखने के लिए यहां क्लिक करें-

India vs Newzealand first ODI Live Updates-

07:40 AM: भारत के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने न्यूजीलैंड को पहला झटका देते हुए मार्टिन गुप्टिन को वापस पवेलियन भेज दिया है। उन्होंने 5 रन बनाए।

07:30 AM: भारत-न्यूजीलैंड के बीच पहला मैच शुरू हो गया है।

07:20 AM: भारतीय टीम में दो बदलाव हुए हैं। अंबाती रायुडू और कुलदीप यादव की वापसी हुई है। वहीं दिनेश कार्तिक और रवीन्द्र जडेजा को बाहर बैठाया गया है।

07:15 AM:

टीम इंडिया प्लेइंग इलेवन: रोहित शर्मा, शिखर धवन, विराट कोहली, एमएस धोनी, केदार जाधव, अंबाती रायुडू, विजय शंकर, कुलदीप यादव, युजवेंद्र चहल, भुवनेश्वर कुमार और मोहम्मद शमी

न्यूजीलैंड प्लेइंग इलेवन: मार्टिल गप्टिल, कोलिन मुनरो, केन विलियमसन, रॉस टेलर, टॉल लैथम, हेनरी निकोलस, मिचेल सैंटनर, ब्रैकवेल, टिम साउदी, ल्यूक फर्ग्यूसन, ट्रेंट बोल्ट

07:05 AM:

07:00 AM: न्यूजीलैंड ने इस मैच में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है।

New Zealand wins the toss and opts to bat first in the 1st ODI against #TeamIndia . pic.twitter.com/94KVcm6dLL

06:35 AM:

Its warm and sunny here at the McLean Park. A look at the pitch for the game.



What are your thoughts? 🤔🤔 #NZvIND pic.twitter.com/EhW3TDYknR