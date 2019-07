Live ICC World Cup 2019 1st Semi-Final INDvNZ: न्यूजीलैंड का टॉस जीत बल्लेबाजी का फैसला, भारत के प्लेइंग इलेवन में एक बदलाव

Live IND vs NZ ICC World Cup 2019 1st Semifinal India vs New zealand: आईसीसी विश्व कप 2019 का पहला सेमीफाइनल भारत और न्यूजीलैंड के बीच मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड में खेला जा रहा है। न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर भारत के खिलाफ पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया है। टीम इंडिया के प्लेइंग इलेवन में महज एक बदलाव किया गया है। युजवेंद्र चहल की वापसी हुई है और कुलदीप यादव को प्लेइंग इलेवन में जगह नहीं मिली है। न्यूजीलैंड के प्लेइंग इलेवन में टिम साउदी की जगह लॉकी फर्गुसन वापस आए हैं।

CLICK HERE FOR LIVE CRICKET SCORECARD...

प्लेइंग इलेवनः

भारतः रोहित शर्मा, केएल राहुल, विराट कोहली (कप्तान), ऋषभ पंत, दिनेश कार्तिक, हार्दिक पांड्या, महेंद्र सिंह धौनी, रविंद्र जडेजा, युजवेंद्र चहल, भुवनेश्वर कुमार, जसप्रीत बुमराह।

Our Playing XI for the semi-final 🇮🇳 pic.twitter.com/oumbdsdUKu — BCCI (@BCCI) July 9, 2019

न्यूजीलैंडः मार्टिन गप्टिल, हेनरी निकोल्स, केन विलियमसन (कप्तान), रोस टेलर, टॉम लाथम, जेम्स नीशाम, कोलिन डि ग्रैंडहोम, मिशेल सैंटनर, लॉकी फर्गुसन, मैट हेनरी, ट्रेंट बोल्ट।

टीम इंडिया मौजूदा विश्व कप में इस मैदान पर इससे पहले दो मैच खेल चुकी है और दोनों में जीत दर्ज की है। भारत ने इस मैदान पर पाकिस्तान और वेस्टइंडीज को हराया है। इस मैदान पर हुए पिछले पांच मैचों में उस टीम ने जीत दर्ज की है, जिसने पहले बल्लेबाजी की है।