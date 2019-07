INDvNZ: टीम इंडिया की हालत खस्ता, युवी बोले- इसलिए अनुभव जरूरी

ICC World Cup 2019 India vs New Zealand 1st Semi-Final: आईसीसी विश्व कप 2019 का पहला सेमीफाइनल मैच भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला जा रहा है। टीम इंडिया ने अपने पहले चार विकेट महज 24 रनों तक गंवा दिए थे। इसके बाद टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह ने एक ऐसा ट्वीट किया, जो वायरल हो गया है।

टीम इंडिया की खस्ता हालत को देखते हुए युवी ने ट्वीट किया, 'दबाव में मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाजों को सीखना चाहिए कि कैसे सिंगल्स लेकर स्ट्राइक रोटेट करते रहें, हम वही नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए टीम में अनुभवी खिलाड़ियों की जरूरत होती है। उम्मीद करता हूं कि माही हमें इस मुश्किल से उबारे।'

Under pressure middle order needs to learn how to take singles and at the moment we are struggling to do that. This is why experience plays an important role, hopefully mahi can take us through . #INDvNZL