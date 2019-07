INDvNZ ICC World Cup 2019: केन विलियमसन को आउट करने को लेकर रिपोर्टर ने विराट से पूछा सवाल, मिला ये मजेदार जवाब- video

Journalist: Remember the time you got Kane Williamson out in a World Cup semi-final? Virat Kohli: 🔼 😂 #CWC19 #ViratKohli #WorldCup2019 #INDvNZ #IndiaCricket #Kohli

A post shared by ESPN Cricinfo (@espncricinfo) on Jul 8, 2019 at 3:51am PDT