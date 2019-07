INDvNZ: धौनी के आउट होने पर रोया फोटोग्राफर? जानिए इस फोटो का सच

आईसीसी विश्व कप 2019 के सेमीफाइनल में टीम इंडिया को न्यूजीलैंड के खिलाफ 18 रन से हार झेलनी पड़ी। इस मैच के बाद से एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें आउट होने के बाद पवेलियन लौटते हुए महेंद्र सिंह धौनी रोते हुए नजर आ रहे हैं, वहीं एक और फोटो वायरल हो रही है, जिसमें दिखाया गया है कि धौनी के आउट होने पर एक फोटोग्राफर भी रोने लगा। सोशल मीडिया पर इस फोटो को धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये फोटो फेक है?

This picture speaks for itself.. a thousand words. 😔 #MSDhoni #Dhoni pic.twitter.com/PBLI2Li5mj

फोटोग्राफर की रोती हुई तस्वीर बिल्कुल सही है, लेकिन ये आईसीसी विश्व कप 2019 की नहीं है बल्कि फुटबॉल एशिया कप 2019 की है। ये एक इराकी फोटोग्राफर की तस्वीर है, जो कतर के खिलाफ इराक की हार के बाद रो पड़ा था। इस फोटो को फिर से सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है और दावा किया जा रहा है कि धौनी के आउट होने के बाद ये फोटोग्राफर रो पड़ा था। जबकि सच कुछ और ही है।

So touching! 😥🙏 An Iraqi photographer after his country 🇮🇶 lost in Round of 16 of the @afcasiancup #AsianCup2019 pic.twitter.com/9WJOWu9bso