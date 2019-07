INDvNZ ICC World Cup 2019 1st Semifinal: जानिए किन कीवी गेंदबाजों से होगा रोहित, विराट और राहुल को खतरा

IND vs NZ ICC World Cup 2019 India vs New Zealand: आईसीसी विश्व कप 2019 का पहला सेमीफाइनल मंगलवार (9 जुलाई) को भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला जाना है। मैच मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड मैदान पर खेला जाएगा, ये वही मैदान पर है जिसपर भारत ने इस विश्व कप में वेस्टइंडीज और पाकिस्तान को मात दी है। रोहित शर्मा शानदार फॉर्म में हैं और लगातार तीन सेंचुरी जड़ चुके हैं, ऐसे में कीवी गेंदबाजों के सामने उन्हें जल्द आउट करने की चुनौती होगी।

इस टूर्नामेंट में 'प्लान बी' के अभाव में भी विराट कोहली की टीम अपनी कमियों को छुपाने में कामयाब रही है लेकिन अब आखिरी दो तिलिस्म पर कोई भी कोताही बरतना भारी पड़ सकता है। सेमीफाइनल में रोहित vs लॉकी फर्गसन, के एल राहुल vs ट्रेंट बोल्ट और विराट कोहली vs मैट हेनरी का कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। भारत को प्रैक्टिस गेम में न्यूजीलैंड के खिलाफ हार झेलनी पड़ी थी, जबकि दोनों का लीग मैच बारिश की भेंट चढ़ गया था।

दूसरी ओर 'संकटमोचक' कीवी कप्तान केन विलियमसन की स्पिनरों के खिलाफ तकनीक या रोस टेलर का जसप्रीत बुमराह को खेलने का तरीका भी देखना दिलचस्प रहेगा। ये भी देखना होगा कि महेंद्र सिंह धौनी मैच में मिशेल सैंटनर की बाएं हाथ की धीमी गेंदबाजी का कैसे सामना करते हैं क्योंकि दोनों का सामना चेन्नई सुपर किंग्स में कई बार हो चुका है। न्यूजीलैंड की टीम आखिरी तीन लीग मैच हार गई लेकिन शुरुआती मैचों के अच्छे प्रदर्शन से मिले अंकों के दम पर पाकिस्तान को पछाड़कर अंतिम चार में पहुंची।

भारतीय बल्लेबाजी की रीढ़ साबित हुए हैं रोहित, राहुल और कोहली

भारत के लिए रोहित (647), राहुल (360) और कोहली (442) मिलकर 1347 रन बना चुके हैं। वहीं न्यूजीलैंड के लिए फर्गसन (17 विकेट), बोल्ट (15) और मैट हेनरी (10) मिलकर 42 विकेट ले चुके हैं। जिम्मी नीशाम ने 11 और कोलिन डि ग्रैंडहोम ने पांच विकेट लिए हैं। भारत के लिए चिंताजनक बात ये है कि टॉप ऑर्डर के बेहद कामयाब रहने से मध्यक्रम का 'टेस्ट' नहीं हो सका । ऐसे में बादलों से घिरे मैनचेस्टर के मैदान पर बोल्ट की गेंदबाजी घातक साबित हो सकती है।

हार्दिक पांड्या पर होगी नजर

इसके अलावा हार्दिक पांड्या को छोड़कर मध्यक्रम का कोई बल्लेबाज अच्छा नहीं खेल सका है। महेंद्र सिंह धौनी ने 90 प्लस के स्ट्राइक रेट से 293 रन बनाए लेकिन अपने चिर परिचित अंदाज में नहीं दिखे। न्यूजीलैंड की कमजोर कड़ी उसका टॉप ऑर्डर रहा है। विलियमसन (481) को छोड़कर कोई बल्लेबाज नहीं चल सका। बुमराह ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पिछली द्विपक्षीय सीरीज नहीं खेली थी लिहाजा मार्टिन गप्टिल (166 रन) और कोलिन मुनरो (125) के लिए उन्हें खेलना आसान नहीं होगा।

टेलर रहे हैं कीवी बल्लेबाजों में सेकेंड बेस्ट

विलियमसन के बाद न्यूजीलैंड के लिए सर्वाधिक रन टेलर (261) ने बनाए हैं। बल्लेबाजी में भारत से उनका कोई मुकाबला नहीं है क्योंकि आलोचना झेल रहे धौनी भी करीब 300 रन बना चुके हैं। बुमराह और शमी के फॉर्म को देखते हुए भारत टॉस जीतने पर गेंदबाजी चुन सकता है। न्यूजीलैंड टीम में दाहिने हाथ के कई बल्लेबाज होने के कारण भारत कलाई के दो स्पिनरों में से एक को बाहर कर सकता है। युजवेंद्र चहल के बारे में पता नहीं है कि क्या फिटनेस का कोई मसला है। रविंद्र जडेजा ने पहले मैच में अच्छा प्रदर्शन किया। भारत तीन तेज गेंदबाजों के साथ उतरता है तो केदार जाधव एक बार फिर मध्यक्रम में दिनेश कार्तिक की जगह ले सकते हैं।

संभावित प्लेइंग XI

भारतः रोहित शर्मा, केएल राहुल, विराट कोहली (कप्तान), ऋषभ पंत, दिनेश कार्तिक, हार्दिक पांड्या, महेंद्र सिंह धौनी, रविंद्र जडेजा, युजवेंद्र चहल, मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह।

न्यूजीलैंडः मार्टन गप्टिल, कोलिन मुनरो, केन विलियमसन (कप्तान), रोस टेलर, टॉम लाथम, जेम्स नीशाम, कोलिन डि ग्रैंडहोम, मिशेल सैंटनर, टिम साउदी, मैट हेनरी, ट्रेंट बोल्ट।