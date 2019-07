ICC World Cup 2019 1st Semi-Final INDvNZ: विराट-धौनी ने इन छह फैन्स ने जीता सबका दिल, वायरल हुई फोटो

आईसीसी विश्व कप 2019 का पहला सेमीफाइनल मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड मैदान पर भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला जा रहा है। इस मैच में छह क्रिकेट फैन्स ऐसी टीशर्ट पहनकर पहुंचे हैं, जिसकी खूब चर्चा हो रही है। इस छह फैन्स की फोटो आईसीसी ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से शेयर की है। दरअसल इस टीशर्ट के आगे विराट कोहली का नाम है और पीछे महेंद्र सिंह धौनी का।

इन फैन्स की तस्वीर शेयर करते हुए आईसीसी ने लिखा, 'क्यों धौनी को मिला है विराट कोहली का सपोर्ट।' इस फोटो ने इंटरनेट पर धमाल मचा डाला है और इस पर जमकर कमेंट्स भी आ रहे हैं। इन छह फैन्स ने सफेद रंग की टीशर्ट पहन रखी है, जिसमें से एक शख्स की टीशर्ट पर आगे विराट लिखा है और पीछे माही। इसके अलावा बाकी पांच शख्स की टीशर्ट पर दोनों खिलाड़ियों के सरनेम 'KOHLI' और 'DHONI' का पहला-पहला लेटर लिखा है।

एक नजर डालते हैं इस पोस्ट पर किस तरह के कमेंट्स आ रहे हैं-

#ViratKohli has #Dhoni behind him to go for the Trophy . 🇮🇳 — Prabhu (@Cricprabhu) July 9, 2019

This pair is about "the presence of mind" and "the power". — Sophia Wagner 🇬🇧🇩🇪 (@SofiSpeaks) July 9, 2019

This is the most beautiful thing I've seen omg😍😍😍 — 💙🇮🇳 (@RagLakRadha) July 9, 2019

Rohit be like pic.twitter.com/NCN8ydbRjw — Right Arm Over (@RightArmOver_) July 9, 2019

टीम इंडिया मौजूदा विश्व कप में इस मैदान पर इससे पहले दो मैच खेल चुकी है और दोनों में जीत दर्ज की है। भारत ने इस मैदान पर पाकिस्तान और वेस्टइंडीज को हराया है। इस मैदान पर हुए पिछले पांच मैचों में उस टीम ने जीत दर्ज की है, जिसने पहले बल्लेबाजी की है।