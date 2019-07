1st Semi-Final INDvNZ ICC World Cup 2019: दोनों टीमें स्टेडियम पहुंचीं, ऐसा है पिच और मौसम का ताजा हाल

2nd Semi-Final India vs New Zealand ICC World Cup 2019: आईसीसी विश्व कप का पहला सेमीफाइनल भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला जा रहा है। मैच मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड ग्राउंड में खेला जा रहा है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच मैच 9 जुलाई (मंगलवार) को खेला जाना था, लेकिन बारिश के चलते मैच को रिजर्व डे 10 जुलाई (बुधवार) पर पूरा किया जाएगा। न्यूजीलैंड की टीम ने 46.1 ओवर में पांच विकेट पर 211 रन बना लिए हैं और अब रिजर्व डे पर इससे आगे का मैच खेला जाएगा।

