ICC World Cup 2019 IND vs NZ: मैच में मैक्कलम ने प्रिडिक्ट किया कीवी टीम का स्कोर, पीटरसन ने उड़ाया मजाक

IND vs NZ ICC World Cup 2019 India vs New Zealand: आईसीसी विश्व कप का पहला सेमीफाइनल भारत और न्यूजीलैंड के बीच मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड मैदान पर खेला जा रहा है। मैच मंगलवार (9 जुलाई) को शुरू हुआ और अब रिजर्व डे में पहुंच चुका है। न्यूजीलैंड ने 46.1 ओवर में पांच विकेट पर 211 रन बनाए थे, तभी बारिश शुरू हो गई और इसके बाद एक भी गेंद नहीं डाली जा सकी। अब मैच रिजर्व डे पर यानी कि आज वहीं से शुरू होगा, जहां पर रुका था। इस बीच न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान ब्रेंडन मैक्कलम ने प्रिडिक्ट किया है कि न्यूजीलैंड कितना स्कोर बना सकता है।

मैक्कलम ने ट्विटर पर लिखा, 'इन दो टीमों के बीच द्विपक्षीय सीरीज में कभी भी 250 रन का टारगेट काफी नहीं रहा है, लेकिन इस मैदान पर और विश्व कप में ये काफी साबित हो सकता है।' मैक्कलम की इस ट्वीट पर केविन पीटरसन ने मजे लेते हुए लिखा, 'अभी वैसे 250 रन बने नहीं हैं।' इस पर मैक्कलम ने जवाब दिया, 'लेकिन अगर वो ऐसा कर लेते हैं, तो केवल दो टीमों ने इस विश्व कप में 250 या इससे ज्यादा का स्कोर हासिल किया है। और किसी के ऊपर भी सेमीफाइनल मैच जितना दबाव नहीं था।'

Around 250 would never be enough in a bilateral series between these two teams on this surface but in a World Cup semi final....it may just be! 🧐 — Brendon McCullum (@Bazmccullum) July 9, 2019

But when they do...only 2 teams have successfully chased 250 or greater in this World Cup so far. And none of them in the pressure cooker of Semi finals! Cheers KP! Well batted the other day too 🤷‍♂️ 😂😂😂😂@piersmorgan https://t.co/6KoXsr4Zp3 — Brendon McCullum (@Bazmccullum) July 9, 2019

न्यूजीलैंड ने फिलहाल 4.57 के रनरेट से 46.1 ओवर में पांच विकेट पर 211 रन बनाए हैं। भारतीय गेंदबाजों ने काफी सटीक गेंदबाजी की और न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। कप्तान केन विलियमसन ने 95 गेंद पर 67 रन बनाए, जबकि रोस टेलर 85 गेंद पर 67 रन बनाकर नॉटआउट हैं।