भारत के हेड कोच रवि शास्त्री कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। उन्हें फिलहाल आइसोलेशन में रखा गया है। उनके साथ तीन स्टाफ मेंबर को भी आइसोलेशन में रखा गया है। बीसीसीआई की मेडिकल टीम ने रवि शास्त्री, बॉलिंग कोच बी अरुण, फील्डिंग को आर श्रीधर, फिजियोथेरेपिस्ट नितिन पटेल को एहतियात के तौर पर आइसोलेशन में रखा गया है।

UPDATE - Four members of Team India Support Staff to remain in isolation.



इन सभी का आरटीपीसीआर टेस्ट हुआ है और ये सभी टीम होटल में रहेंगे। टीम इंडिया के साथ तब तक यात्रा नहीं करेंगे जब तक कि मेडिकल टीम से पुष्टि नहीं हो जाती।