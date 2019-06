INDvsENG: पाकिस्तानी फैन ने गाया 'जन-गण-मन', भारत को किया ऐसे सपोर्ट

India vs England: विश्व कप (ICC World Cup 2019) में भी भारत-पाकिस्तान की प्रतिद्वंद्विता किसी से छिपी नहीं है। जब ये दोनों मैदान पर एक दूसरे से भिड़ते हैं तो भावनाओं का ज्वारभाटा सभी क्रिकेट प्रेमी देशों में देखा जा सकता है, लेकिन रविवार को जब भारत इंग्लैंड के साथ खेल रहा है तो पाकिस्तानी भारत को चीयर्स कर रहे हैं।

दरअसल, ग्रुप मैच में भारत इंग्लैंड को हराकर उसका सेमीफाइनल में पहुंचना कठिन कर सकता है। पाकिस्तान अपनी दुश्मनी भूलकर चाहेगा कि भारत इंग्लैंड को पराजित कर दे। इससे पाकिस्तान के सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीदें बढ़ जाएंगी।

लगातार तीन जीतों के बाद पाकिस्तान अंक तालिका में चौथे नंबर पर पहुंच गया है। वहीं, इंग्लैंड पांचवें नंबर पर है। भारत और इंग्लैंड के मैच से पहले ही पाकिस्तानी फैन्स ने भारत को सपोर्ट करना शुरू कर दिया।

इंग्लैंड के पूर्व कप्तान नासिर हुसैन ने टि्वटर पर जब पाकिस्तानी फैन से पूछा, ''आप किस को सपोर्ट करेंगे?'' इसके जवाब में पाकिस्तानी फैन नासिर अली ने टि्वटर पर जन गण मन लिखा।

Question to all Pakistan fans .. England vs INDIA .. Sunday .. who you supporting ? 😉 — Nasser Hussain (@nassercricket) June 26, 2019

I don’t know. All I am saying is that Allama Iqbal wrote Saare Jahaan Se Acha Hindustan Humara. https://t.co/1vreHH5CuU — Rana Talha Asfar 🇵🇰♥️🇮🇳 (@RTAluvzAfridi) June 26, 2019

Is that even a question? pic.twitter.com/CenAXF1A47

— zaki zaidi (@zakiistan) June 26, 2019

एक अन्य फैन ने लिखा, 1857 की जंग- हमने मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी थी।

1857 ki jang - Azadi hum ne mil kar angrezoo kay khilaf lari thi😋 — Munni Pti (@Munnipti) June 26, 2019

इसके अलावा भी फैन्स ने कई मजेदार ट्वीट किए।

1947 : Divided by England

2019 : United by England #CricketWorldCup19 https://t.co/tRiNTsVaZf — Justabhi (@justabhii) June 27, 2019

Definitely backing India 🇮🇳 for two reasons

1- they’re neighbours

2- they’re passionate about cricket — Rana Shazib (@RmShazib) June 26, 2019

बता दें कि इससे पहले शनिवार को पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को हराकर अंक तालिका में अपने 9 अंक कर लिए। अपने अंतिम मुकाबले में पाकिस्तान को 5जुलाई को बांग्लादेश से भिड़ना है। इंग्लैंड को भारत और न्यूजीलैंड के साथ दो मैच खेलने हैं।

(ये स्टोरी IANS की है। इसे हिंदी में ट्रांसलेट किया गया है।)