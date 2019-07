INDvENG मैच में इस पाक फैन ने लगाए 'इंडिया-इंडिया' के नारे- video वायरल

ENG v IND ICC World Cup 2019 India vs England: आईसीसी विश्व कप में भारत को इंग्लैंड के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा, लेकिन इस मैच में एक बहुत ही अनोखी चीज देखने को मिली। पाकिस्तानी फैन्स इस मैच के दौरान भारतीय क्रिकेट टीम को सपोर्ट करते नजर आए। सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जिसमें एक पाकिस्तानी फैन 'इंडिया... इंडिया...' के नारे लगा रहा है।

इस मैच के दौरान स्टेडियम में मौजूद पाकिस्तानी फैन्स भारत की जीत की दुआ करते नजर आए। दरअसल अगर इंग्लैंड इस मैच में हार जाता तो पाकिस्तान के लिए सेमीफाइनल में पहुंचने का रास्ता काफी आसान हो जाता। भारत की हार के बाद पाकिस्तान के लिए सेमीफाइनल में पहुंचने के समीकरण कुछ मुश्किल से हो गए हैं।

INDvENG: रोहित की शतकीय पारी बेकार, इंग्लैंड ने भारत को 31 रन से हराया

You will never see this again. #INDvENG pic.twitter.com/cj8onC7sNS