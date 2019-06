INDvENG: माइकल वॉन ने बेयरेस्टो को सुनाई खरी-खोटी, बोले- निगेटिव और घटिया सोच है आपकी

IND vs ENG ICC World Cup 2019: इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन ने इंग्लैंड के विकेटकीपर बल्लेबाज जॉनी बेयरेस्टो को जमकर खरीखोटी सुनाई है। जॉनी बेयरेस्टो के एक बयान से वॉन काफी नाखुश हो गए और सोशल मीडिया के जरिए बेयरेस्टो की क्लास लगा डाली। इंग्लैंड ने विश्व कप में शानदार शुरुआत की लेकिन श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लगातार दो मैच गंवाने के बाद टीम के ऊपर सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर होने का खतरा मंडरा रहा है। इंग्लैंड को अपना अगला मैच रविवार (30 जून) को भारत के खिलाफ खेलना है, जो टूर्नामेंट में अभी तक अजेय रही है।

वॉन ने बेयरेस्टो का एक बयान शेयर किया, जिसमें लिखा है- 'लोग इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि हम विफल हो जाएं। वो नहीं चाहते कि हम जीतें। कई तरह से वो इस बात के इंतजार में हैं कि हम हार जाएं, और वो हमारी गर्दन पकड़ लें। इंग्लैंड में किसी भी खेल के साथ ऐसा ही होता है।' बेयरेस्टो ने इस बयान के साथ इंग्लिश मीडिया पर निशाना साधा है। वॉन को बेयरेस्टो का ये बयान बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और उन्होंने इसका जवाब देते हुए सोशल मीडिया पर लिखा, 'जॉनी बेयरेस्टो और कितना गलत हो सकते हैं! इंग्लैंड टीम को अभी तक कभी ऐसा सपोर्ट नहीं मिला है, जो अभी मिल रहा है, लेकिन आप और आपकी टीम ने निराश किया है। दो मैच जीतिए और आप सेमीफाइनल में पहुंच जाएंगे। लेकिन इस निगेटिव और घटिया सोच के साथ मुझे चिंता हो रही है... ये मडिया की गलती नहीं है कि आपने तीन मैच गंवाए।'

