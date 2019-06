LIVE ICC World Cup 2019 INDvENG: इंग्लैंड ने जीता टॉस, भारत के प्लेइंग XI में एक बदलाव

IND vs ENG Live Cricket Scorecard ICC World Cup 2019: आईसीसी विश्व कप में आज भारत और मेजबान इंग्लैंड के बीच बर्मिंघम के एजबेस्टन में मैच खेला जा रहा है। इंग्लैंड ने टॉस जीता और भारत के खिलाफ पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया है। इंग्लैंड की टीम में जेसन रॉय की वापसी हुई है, इसके अलावा मोइन अली की जगह लियाम प्लंकेट प्लेइंग इलेवन का हिस्सा होंगे। भारत के प्लेइंग इलेवन में विजय शंकर की जगह ऋषभ पंत को शामिल किया गया है।

LIVE मैच अपडेट

02:40 PM: भारत का प्लेइंग XI: लोकेश राहुल, रोहित शर्मा, विराट कोहली (कप्तान), ऋषभ पंत, महेंद्र सिंह धोनी, हार्दिक पांड्या, केदार जाधव, कुलदीप यादव, मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह, युजवेंद्र चहल।

The teams stack up for the big clash 🇮🇳🇮🇳 #TeamIndia #ENGvIND #CWC19 pic.twitter.com/Yw0dNT2AIL

02:35 PM: इंग्लैंड का प्लेइंग XI: जेसन रॉय, जॉनी बेयरेस्टो, जो रूट, इयोन मोर्गन (कप्तान), जोस बटलर, बेन स्टोक्स, लियाम प्लंकेट, क्रिस वोक्स, आदिल राशिद, जोफरा आर्चर, मार्क वुड।

England wins the toss and they will bat first.#TeamIndia #CWC19 pic.twitter.com/SYLoVLG0G5