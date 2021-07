ENG vs IND Test Series 2021: कपड़ों के लिए रविंद्र जडेजा ने शार्दुल ठाकुर का उड़ाया मजाक, कमेंट हो गया वायरल

इंग्लैंड के खिलाफ पांच मैचों की टेस्ट सीरीज से पहले टीम इंडिया एक छोटे से ब्रेक पर है। ज्यादातर क्रिकेटर्स इस दौरे पर अपने परिवार के साथ गए हैं और कुछ अपने दोस्तों के साथ। भारतीय टीम जून के पहले सप्ताह में इंग्लैंड पहुंची थी, जिसके बाद 18 जून से 23 जून के बीच आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मैच भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला गया था। 4 अगस्त से भारत और इंग्लैंड के बीच पांच मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जानी चाहिए। शार्दुल ठाकुर भी इस दौरे पर टीम इंडिया का हिस्सा हैं। शार्दुल लंदन में अपने दोस्तों के साथ इन दिनों मस्ती कर रहे हैं और उन्होंने कुछ तस्वीरें इंस्टाग्राम पर शेयर की हैं, जिसको लेकर रविंद्र जडेजा ने उन्हें बुरी तरह ट्रोल कर दिया है।

दरअसल शार्दुल ने 26 जून को जिस स्वेटशर्ट में अपनी फोटो शेयर की थी, उसी स्वेटशर्म में उन्होंने 7 जुलाई को भी फोटो शेयर की। शार्दुल की इस फोटो पर रविंद्र जडेजा ने कमेंट में लिखा, 'एक ही स्वेटशर्ट है क्या तेरे पास।' शार्दुल ने अपनी फोटो शेयर करते हुए लिखा था, 'All about having a good time.' शार्दुल को न्यूजीलैंड के खिलाफ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में खेलने का मौका नहीं मिला था। शार्दुल वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के लिए चुनी गई 5 सदस्यीय टीम का हिस्सा नहीं थे। शार्दुल ने ऑस्ट्रेलिया दौरे पर शानदार प्रदर्शन किया था, ऐसे में माना जा रहा है कि इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में उन्हें खेलने का मौका मिल सकता है।

भारतीय टीम के इंग्लैंड दौरे का पूरा शेड्यूल-

4-8 अगस्त, पहला टेस्ट मैच, ट्रेंट ब्रिज, नॉटिंघमशर

12-16 अगस्त, दूसरा टेस्ट मैच, लॉर्ड्स, लंदन

25-29 अगस्त, तीसरा टेस्ट मैच, हेडिंग्ले, लीड्स

2-6 सितंबर, चौथा टेस्ट मैच, केनिंग्टन ओवल, लंदन

10-14 सितंबर, पांचवां टेस्ट, एमिरेट्स ओल्ड ट्रैफर्ड, मैनचेस्टर