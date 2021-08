IND vs ENG: भारत के नाम रहा पहला दिन, इंग्लैंड को पहली पारी में 183 रन पर समेटा

That's Stumps on Day 1 of the first #ENGvIND Test!



After the bowlers limited England to 183, @ImRo45 & @klrahul11 guide #TeamIndia to 2⃣1⃣/0⃣. 👍 👍



Join us tomorrow for Day 2 action from Trent Bridge.



Scorecard 👉 https://t.co/TrX6JMzP9A pic.twitter.com/4Pc7kZIE0A