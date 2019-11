IND vs BAN,1st T20I: क्या प्रदूषण बनेगा विलेन, जानिए मौसम का ताजा अपडेट

भारत और बांग्लादेश के बीच आज से टी20 सीरीज की शुरुआत होनी है। मैच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाना है। लेकिन राष्ट्रीय राजधानी दीपावली के बाद के वायु प्रदूषण से अब तक जूझ रही है। ऐसे में दिल्ली में क्रिकेट मैच की मेजबानी को लेकर सवाल उठाए गए, लेकिन बीसीसीआई ने लॉजिस्टिक मुद्दों के कारण अंतिम समय पर मुकाबले को कहीं और ले जाने से इनकार कर दिया।

इस समय स्कूल बंद कर दिए गए हैं, निर्माण कार्य रोक दिए हैं और मेहमान टीम के खिलाड़ी और सपोर्ट स्टाफ मास्क पहन कर अभ्यास कर रहे हैं। हालांकि मेहमान टीम ने अब तक वायु प्रदूषण को लेकर कोई शिकायत नहीं की है। लेकिन प्रदूषण, स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं और बांग्लादेश के स्टार ऑलराउंडर शाकिब अल हसन पर दौरे से ठीक पहले लगाए गए प्रतिबंध ने निश्चित रूप से तीन मैचों की सीरीज को सुर्खियों में ला दिया है।

Delhi: Latest visuals from outside Arun Jaitley Stadium. India will play Bangladesh in the first T20i match, later today. pic.twitter.com/KehNVZ1Zd1