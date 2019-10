INDvsBAN: मुंह पर मास्क लगाकर ट्रेनिंग करते नजर आए बांग्लादेश के खिलाड़ी

राजधानी दिल्ली पर आज सुबह भी जहरीली धुंध की चादर छायी रही तथा इसकी वायु गुणवत्ता लगातार तीसरे दिन बदतर रही। दिल्ली में भारत बांग्लादेश के बीच 3 नवंबर से टी20 सीरीज की शुरुआत होनी है। बांग्लादेश की टीम दिल्ली पहुंच चुकी है। इसी बीच बांग्लादेश के कई बल्लेबाज अरुण जेटली स्टेडियम में प्रैक्टिस करते नजर आए।

गौर करने वाली बात यह है कि बांग्लादेश के ओपनर लिटन दास मुंह पर मास्क लगाकर ट्रेनिंग करते दिखे। उनके साथ मुश्फिकुर रहीम और मुस्ताफिजुर रहमान भी थे लेकिन उनके चेहरे पर मास्क नहीं था। बता दें कि दिल्ली में वायु की गुणवत्ता दिन ब दिन खराब होती जा रही है।

Delhi: Bangladesh cricket team practices at the Arun Jaitley Stadium, ahead of the 1st T20i against India on November 3. #IndvsBan pic.twitter.com/yDXVixZgDj

इसको लेकर चर्चाएं भी थीं कि मैच को दिल्ली की बजाय कहीं और शिफ्ट किया जाएगा। लेकिन बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली ने इन तमाम संभावनाओं को दरकिनार कर दिया। उन्होंने आज कहा कि मैच तय कार्यक्रम के अनुसार दिल्ली में ही होगा।

Delhi: Bangladeshi batsman Liton Das practices while wearing a mask, ahead of the 1st T20i against India on November 3 at the Arun Jaitley Stadium. #IndvsBan pic.twitter.com/OAnorawHIA