ऋषभ पंत DRS में हुए फेल तो फैन्स को याद आए धौनी, देखें- मजेदार MEMES

India vs Bangladesh, 1st T20I at Delhi: भारत और बांग्लादेश के बीच 3 मैचों की सीरीज का पहला मैच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला गया। इस मैच में भारत को 7 विकेट से हार का सामना करना पडा़। इस मैच में भारतीय बल्लेबाज कुछ खास कमाल नहीं कर पाए। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 148 रन बनाए। इसके बाद टीम इंडिया की फील्डिंग और डीआरएस की गलतियां काफी भारी पड़ी और बांग्लादेश ने सीरीज पर 1-0 की बढ़त बना ली है। इस मैच में ऋषभ पंत डीआरएस के साथ-साथ विकेटों के पीछे भी फ्लॉप रहे। ऐसे में एक बार फिर से फैन्स को महेंद्र सिंह धौनी याद आए।

बांग्लादेश की पारी के 10वें ओवर में युजवेंद्र चहल काफी अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे। इस ओवर की आखिरी गेंद पर ऋषभ पंत ने विकेटों के पीछे सौम्य सरकार का एक कैच लपका और अपील की। अंपायर ने इस अपील को नकार दिया। जब रोहित शर्मा ने पंत से इसके बारे में पूछा तो उन्होंने बोला कि गेंद बल्ले पर लगी है, लेकिन डीआरएस के बाद रिप्ले में साफ दिखा कि गेंद बल्ले से नहीं लगी थी।

ऋषभ पंत के इस तरह डीआरएस में फेल होने पर दिल्ली के स्टेडियम में धौनी-धौनी के नारे सुनाई दिए। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर भी ऋषभ पंत के गलत डीआरएस को लेकर फैन्स ने जमकर मीम्स शेयर किए।

I know Indian cricket fans will always love MS Dhoni (well of course!)...



But to see Delhi crowd jeer Rishabh Pant with “Dhoni Dhoni” chant at failed DRS appeal is disappointing. This is Pant’s homeground... for crying out loud. Show some love to the kid. #IndvBan