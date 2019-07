IND vs BAN: जीत के बाद विराट कोहली ने की बांग्लादेश की तारीफ, कही यह बात

सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा के मौजूदा टूर्नामेंट के रिकार्ड चौथे शतक और लोकेश राहुल के साथ उनकी बड़ी शतकीय साझेदारी के बाद जसप्रीत बुमराह और हार्दिक पंड्या की उम्दा गेंदबाजी से भारत ने विश्व कप के रोमांचक लीग मैच में मंगलवार को यहां बांग्लादेश को 28 रन से हराकर सेमीफाइनल में जगह पक्की की। बांग्लादेश पर 28 रनों से जीत दर्ज करने के बाद भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली ने कहा कि इस टूर्नामेंट में बांग्लादेश की टीम ने काफी अच्छा क्रिकेट खेला है। जिस तरह से उन्होंने टक्कर दी और लड़ाई लड़ी, वे काफी क्रेडिट डिजर्व करते हैं।

विराट कोहली ने सेमीफाइनल में जगह पक्की होने पर कहा कि हम वास्तव में खुश हैं कि हमने सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई किया। जबकि अभी एक खेल बाकी है। टीम ने अब तक जिस तरह से खेला है, उससे मैं बहुत खुश हूं। यह जानकारी समाचार एजेंसी एएनआई ने दी।

India Captain Virat Kohli: Bangladesh has played really good cricket in tournament. They deserve a lot of credit for the fight they put up. Really happy that we qualified for semi-final with 1 more game to spare. Very happy with the way team has played so far. (File pic) #CWC19 pic.twitter.com/iGFa9Zcadd