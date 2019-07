INDvBAN: रोहित ने टीम इंडिया की इस खास फैन्स के साथ मनाया 'मैन ऑफ द मैच' अवॉर्ड का जश्न

भारत ने आईसीसी विश्वकप में मंगलवार को बांग्लादेश को पीटकर शान के साथ सेमीफाइनल में प्रवेश किया। टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बाद सेमीफाइनल में जाने वाली दूसरी टीम बन गई है। भारत ने बांग्लादेश के खिलाफ टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए रोहित शर्मा के शतक और फिर गेंदबाजों के उम्दा प्रदर्शन के दम पर सेमीफाइनल में जगह बनाई। रोहित शर्मा को उनके रिकॉर्ड शतक की वजह से मैच ऑफ द मैच चुना गया।

पुरस्कार लेने के बाद जब उनसे एक विश्व कप में चार शतक लगाने के मामले पर पूछा गयो तो उन्होंने कहा, “मुझे लगा कि मैंने सिर्फ आज ही शतक लगाया है। मेरा मंत्र है कि अतीत में जो हो गया सो हो गया। जो बल्लेबाज फॉर्म में हैं उन्हें अंत तक बल्लेबाजी करनी होगी और टीम को बड़े स्कोर तक पहुंचाना होगा। मुझे अब अगले मैच पर ध्यान देने की जरूरत है।”

IND vs BAN: जीत के बाद कोहली ने की बांग्लादेश की तारीफ, कही यह बात

भारत के उपकप्तान रोहित शर्मा ने मैच ऑफ द मैच का खिताब जीतने का बाद टीम इंडिया की एक खास फैन्स के साथ इसका जश्न मनाया। रोहित शर्मा मैच के बाद 87 साल की चारूलता पटेल के गले मिलते दिखे और उनका आशीर्वाद भी लिया। 87 साल की चारूलता पटेल भारत-बांग्लादेश मैच के दौरान एजबेस्टन में टीम इंडिया को चीयर करने के लिए आई हुई थीं। वे मैच के दौरान तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थीं।

Player of the Match Rohit Sharma celebrates the win with a special fan 🙌 #CWC19 | #BANvIND pic.twitter.com/bz7Sjgo7jh