LIVE IND vs BAN ICC World Cup 2019: रोहित-राहुल ने टीम को दी बढ़िया शुरुआत

Ind vs Ban ICC World Cup 2019 India vs Bangladesh Live Cricket Scorecard: आईसीसी विश्व कप में आज भारत और बांग्लादेश के बीच बर्मिंघम के एजबेस्टन क्रिकेट ग्राउंड पर मैच खेला जा रहा है। भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। भारत ने अपने प्लेइंग इलेवन में कुछ बदलाव किए हैं। भारत ने इस मैच में दिनेश कार्तिक और भुवनेश्वर कुमार को केदार जाधव और कुलदीप यादव की जगह उतारा है। वहीं बांग्लादेश ने मेंहदी हसन की जगह शब्बीर रहमान को प्लेइंग इलेवन में खिलाया है।

India vs Bangladesh, live score and updates:

03:30 PM: भारत के दोनों ओपनरों ने टीम को बढ़िया शुरुआत दी है। सात ओवर के बाद टीम का स्कोर 36 है। रोहित शर्मा 23 और केएल राहुल 11 रन बनाकर खेल रहे हैं।

03:20 PM: पांचवें ओवर में भारत के रोहित शर्मा मुज्ताफिजुर रहमान की गेंद पर जीवनदान मिला है। उनका कैच तमीम इकबाल ने छोड़ा। भारत का स्कोर पांचवे ओवर में 20 रन है।

03:10 PM: दो ओवरों की समाप्ति के बाद भारत का स्काेर बिना किसी नुकसान के 11 रन है।

03:00 PM: भारतीय पारी शुरू हो गई है। टीम इंडिया के सलामी बल्लेबाज केएल राहुल और रोहित शर्मा क्रीज पर खेल रहे हैं।

दोनों टीम का प्लेइंग इलेवनः

भारतः केएल राहुल, रोहित शर्मा, विराट कोहली (कप्तान), दिनेश कार्तिक, महेंद्र सिंह धौनी, ऋषभ पंत, हार्दिक पांड्या, युजवेंद्र चहल, भुवनेश्वर कुमार, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी।

बांग्लादेश: तमीम इकबाल, सौम्य सरकार, शाकिब अल हसन, मुशफिकुर रहीम, लिटन दास, मोसाद्देक हुसैन, सब्बीर रहमान, मोहम्मद सैफुद्दीन, मशरफे मुर्तजा(कप्तान), रुबेल हुसैन और मुस्तफिजुर रहमान।

02:30 PM: भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है।

