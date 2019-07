INDvBAN: रोहित शर्मा के रिकॉर्ड शतक पर दिग्गजों ने इस अंदाज में दी बधाई

भारत के सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा का विश्व कप में शानदार प्रदर्शन जारी है। बांग्लादेश के खिलाफ हिटमैन रोहित शर्मा ने इस विश्व का अपना चौथा शतक मार दिया। वो किसी एक विश्व कप में भारत की तरफ से सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। रोहित शर्मा ने बर्मिंघम में खेले जा रहे इस मैच में बांग्लादेश के खिलाफ शानदार 104 रन की पारी खेली।

रोहित ने अपनी इस पारी में 7 चौके और 5 छक्के जड़े। उनका यह शतक कई मायनों में खास रहा। भारतीय सलामी जोड़ी ने बांग्लादेश के खिलाफ पहले विकेट के लिए 176 रन की साझेदारी की, जो विश्व कप के किसी भी संस्करण में उनकी सबसे बड़ी साझेदारी है। उनकी इस पारी पर कई दिग्गजों ने बधाई दी है।

आइए जानते हैं किन-किन लोगों से उन्हें बधाई मिली है-

वीवीएस लक्ष्मण

Superb consistency from @ImRo45 , his 4th Century in this World Cup and he has laid the foundation for India to pose a huge total. #INDvBAN pic.twitter.com/aIEMjMx171 — VVS Laxman (@VVSLaxman281) July 2, 2019

हर्षा भोगले

Such a pleasure to be at the ground to see Rohit Sharma bat like this. Would have been even more fun if he had gone on. — Harsha Bhogle (@bhogleharsha) July 2, 2019

मोहम्मद कैफ

What a tournament it has been for @ImRo45 ! The highest run-scorer in the tournament and 4 centuries thus far. Super Hit Man #IndvBan pic.twitter.com/aBIOjo3Isf — Mohammad Kaif (@MohammadKaif) July 2, 2019

आकाश चोपड़ा