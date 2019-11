INDvBAN: BCCI अध्यक्ष गांगुली ने दोनों टीमों का कहा Thank You, जानिए क्यों

बांग्लादेश क्रिकेट टीम इन दिनों भारत के दौरे पर है। दोनों देशों के बीच तीन मैचों की ट्वंटी20 सीरीज खेली जा रही है। सीरीज के पहले टी20 इंटरनेशनल मैच को लेकर काफी चर्चा हुई और मैच 3 नवंबर को दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला गया। बांग्लादेश ने पहला मैच सात विकेट से जीता और सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली। पहले मैच के रिजल्ट के बाद भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के अध्यक्ष सौरव गांगुली ने दोनों टीमों को शुक्रिया अदा किया।

दरअसल दिल्ली में हवा की क्वॉलिटी इन दिनों काफी खराब है, बढ़ते हुए प्रदूषण को देखते हुए ऐसी खबरें भी आई थीं कि ये मैच रद्द कर दिया जाएगा। हालांकि दोनों टीमों ने मैच खेला और इसी बात के लिए सौरव गांगुली ने दोनों टीमों को शुक्रिया कहा है। इतना ही नहीं गांगुली ने जीत के लिए बांग्लादेश टीम को बधाई भी दी।

Thank u to both the teams to play this game @ImRo45 @BCBtigers under tuff conditions .. well done bangladesh ..