INDvCAXI: पहले दिन का खेल धुला, जानिए क्या किया विराट एंड कंपनी ने

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चार मैचों की टेस्ट सीरीज का आगाज 6 दिसंबर से होना है। पहला टेस्ट मैच एडिलेड में खेला जाना है। उससे पहले टीम इंडिया को आज से क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया एकादश के खिलाफ चार दिवसीय प्रैक्टिस मैच खेलना था। सिडनी में लगातार हो रही बारिश के चलते पहले दिन का खेल बारिश में धुल गया। पहले दिन टॉस तक नहीं हो सका और टीम इंडिया को प्रैक्टिस करने का मौका नहीं मिला। कप्तान विराट कोहली ने बारिश के बीच भी कुछ ऐसा किया जिससे टीम इंडिया को टेस्ट सीरीज में मदद मिलेगी।

विराट ने सोशल मीडिया पर एक फोटो शेयर की है। इस फोटो में विराट के साथ सलामी बल्लेबाज मुरली विजय और तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा भी नजर आ रहे हैं। बारिश ने टीम इंडिया को प्रैक्टिस का मौका नहीं दिया तो इन खिलाड़ियों ने जिम में जमकर पसीना बहाया। फोटो शेयर करते हुए विराट ने लिखा, 'बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है तो हमने अपने दिन का उपयोग करते हुए वर्कआउट किया। इन लड़को के साथ अच्छा वर्कआउट रहा।'

The rain doesn't seem to be going away so we decided to make something of our day ✌️💪. Gotta love a good workout with the boys. #makeeverydaycount pic.twitter.com/E94yPIcpRv — Virat Kohli (@imVkohli) November 28, 2018

इससे पहले बीसीसीआई ने सिडनी क्रिकेट ग्राउंड का एक वीडियो शेयर किया था, जिसमें लगातार बारिश नजर आ रही है। फैन्स प्रैक्टिस मैच शुरू नहीं होने से काफी खफा नजर आए और कहा कि प्रैक्टिस मैच नहीं खेलने का भारत को टेस्ट सीरीज में खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। पहला टेस्ट भारत को एडिलेड के द ओवल मैदान पर खेलना है।

Pouring! Grim chances of play here. pic.twitter.com/kgzfnFLx21 — BCCI (@BCCI) November 27, 2018

विराट की पोस्ट पर फैन्स ने कुछ इस तरह के कमेंट्स किएः

Virat bhai ghar aajao? Sydney mein? Dinner karenge. — Amit (@aammiitt2) November 28, 2018

Kohli Sir @ImIshant bhai Gale me itna tight Dhaaga ko bandhe rahte hain 😂 by the way Best of luck team India 😍 — Mohd Faiz (@imMDFaiz) November 28, 2018