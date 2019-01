VIDEO: 'खतरनाक' हो रहे ख्वाजा को रवींद्र जडेजा ने किया LBW आउट

सिडनी क्रिकेट ग्राउंड (SCG) में खेले जा रहे पहले वनडे मैच में ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत अच्छी रही। ऑस्ट्रेलिया ने अपना पहला विकेट मात्र 8 रन को कुल स्कोर पर गंवा दिया था। भुवनेश्वर कुमार ने एरोन फिंच को पवेलियन लौटाकर भारत को पहली सफलता दिलाई। फिंच के आउट होने के बाद उस्मान ख्वाजा बल्लेबाजी करने के लिए आए।

उस्मान ख्वाजा ने शानदार अर्धशतकीय पारी खेली। उस्मान ख्वाजा ने पहले एलेक्स कैरी और फिर शॉन मार्श के साथ अच्छी साझेदारी निभाई। उस्मान ख्वाजा भारत के लिए खतरनाक साबित हो सकते थे, लेकिन रवींद्र जडेजा ने उन्हें आउट कर इस साझेदारी का अंत किया। ख्वाजा और मार्श के बीच साझेदारी भारत की चिंता बढ़ा रही थी।

ख्वाजा ने 70 गेंदों में 5 चौकों के साथ अपना अर्धशतक पूरा किया। अर्धशतक पूरा होने के बाद जडेजा ने उन्हें ज्यादा देर क्रीज पर टिकने नहीं दिया। जडेजा ने ख्वाजा को एलबीडब्ल्यू (LBW) आउट करके मार्श के साथ उनकी 92 रनों की खतरनाक साझेदारी को तोड़ा.

ख्वाजा ने मार्श के बातचीत करके रिव्यू लिया था, लेकिन अंपायर कॉल माना गया और इस तरह ख्वाजा आउट हुए। उस्मान ख्वाजा 81 गेंदों में 59 रन बनाकर आउट हुए।

The review stays with Umpire's Call and Khawaja has to go... #CloseMatters#AUSvIND | @GilletteAU pic.twitter.com/jX7Gci2Rqs