ind vs aus practice match: राहुल सस्ते में आउट, भड़के फैन्स ने कहा- बाहर निकालो

भारत और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया एकादश के बीच चार दिवसीय प्रैक्टिस मैच खेला जा रहा है। सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर मैच बुधवार को शुरू होना था, लेकिन पहला दिन बारिश के चलते पहले दिन का खेल धुल गया। दूसरे दिन क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया एकादश ने टॉस जीता और भारत को बल्लेबाजी का न्योता दिया। भारत को 16 रनों पर ही पहला झटका तब लगा, जब केएल राहुल महज तीन रन बनाकर जैकसन कोलमैन का शिकार बन गए।

राहुल का इतने सस्ते में आउट होना फैन्स को बिल्कुल पसंद नहीं आया। फैन्स ने राहुल को लेकर अपना गुस्सा ट्विटर पर निकाला। किसी ने लिखा कि वो टीम में जगह मिलने के लायक नहीं हैं, तो किसी ने लिखा कि राहुल की जगह मुरली विजय से पारी का आगाज कराना चाहिए। राहुल जिस तरह से आउट हुए, उसे देखते हुए टीम मैनेजमेंट भी पृथ्वी शॉ और मुरली विजय को पहले टेस्ट में पारी की शुरुआत की जिम्मेदारी सौंप सकता है।

राहुल के लिए आए कुछ ऐसे कमेंट्स...

Why should pick @klrahul11... He is not a cricketer... 😡😡 please @BCCI @klrahul11 should be dropped... 🤔🤔🤔.?? — Meet Soni23 (@meets023) November 28, 2018

@PrithviShaw Future superstar in making, definitely better than KL Rahul! — 2.0 (@sravanvorugant1) November 29, 2018

Wow murali Vijay can play :) this is what I want!!! — Madan Thangiah (@maddymadan52) November 28, 2018

KL must be restricted to limited overs format. Longer format game not a cup of cake for him. — Shyam Sundar (@shyind) November 29, 2018

Sach batao, KL Rahul is in the team becoz of his beard naa? Virat loves players with beards. Hain naa..? — Dhumketu (@acharyasayan) November 29, 2018

टेस्ट सीरीज का शेड्यूल

6-10 दिसंबर, पहला टेस्ट मैच, एडिलेड ओवल, सुबह 5:30 बजे से (भारतीय समयानुसार)

14-18 दिसंबर, दूसरा टेस्ट मैच, पर्थ स्टेडियम, सुबह 7:50 बजे से (भारतीय समयानुसार)

26-30 दिसंबरः तीसरा टेस्ट मैच, मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड, सुबह 5:00 बजे से (भारतीय समयानुसार)

3-7 जनवरीः चौथा टेस्ट मैच, सिडनी क्रिकेट ग्राउंड, सुबह 5:00 बजे से (भारतीय समयानुसार)

दोनों टीमें इस प्रकार हैंः

भारतः विराट कोहली, मुरली विजय, केएल राहुल, पृथ्वी शॉ, चेतेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे, हनुमा विहारी, रोहित शर्मा, ऋषभ पंत, पार्थिव पटेल, रवि अश्विन, रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव, मोहम्मद शमी, इशांत शर्मा, उमेश यादव, जसप्रीत बुमराह, भुवनेश्वर कुमार।

ऑस्ट्रेलिया टिम पेन, पैट कमिंस, एरन फिंच, पीटर हैंड्सकॉम्ब, मार्कस हैरिस, जोश हेजलवुड, ट्रैविस हेड, उस्मान ख्वाजा, नाथन लायन, मिशेल मार्श, शॉन मार्श, पीटर सिडल, मिशेल स्टार्क, क्रिस टरमेन।