India vs Australia Live Streaming: जियो सिनेमा नहीं, यहां फ्री में देखें IND vs AUS U19 वर्ल्ड कप फाइनल लाइव

IND vs AUS Live Streaming U19 World Cup 2024: इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया अंडर-19 वर्ल्ड कप 2024 का फाइनल मैच आज यानी 11 फरवरी को बेनोनी के विलोमूर पार्क में खेला जाना है। उदय सहारन की अगुवाई वाली टीम इंडिया की नजरें टाइटल को डिफेंड करते हुए रिकॉर्ड 6ठें खिताब पर होगी, वहीं ऑस्ट्रेलियाई टीम चौथी बार ट्रॉफी अपने नाम करने के इरादे से मैदान पर उतरेगी। इसी के साथ भारतीय यंग ब्रिगेड की नजरें ऑस्ट्रेलिया से उन जख्मों का बदला लेने पर भी होगी जो कंगारुओं ने 2023 वर्ल्ड कप फाइनल के दौरान दिए थे। ऐसे में फैंस इस मुकाबले का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आइए इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया अंडर-19 वर्ल्ड कप फाइनल से जुड़ी कुछ अहम जानकारियों पर एक नजर डालते हैं-

IND vs AUS Live Streaming U19 World Cup 2024 When and where to watch India vs Australia final Live Telecast

इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया अंडर-19 वर्ल्ड कप 2024 फाइनल मैच कब खेला जाएगा?

India U19 vs Australia U19 Under 19 World Cup 2024 का फाइनल मैच रविवार 11 फरवरी को खेला जाएगा।

IND U19 vs AUS U19 Under 19 World Cup 2024 फाइनल मैच कहां खेला जाएगा?

इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया अंडर-19 वर्ल्ड कप 2024 का फाइनल मैच बेनोनी के विलोमूर पार्क में खेला जाना है।

India U19 vs Australia U19 Under 19 World Cup 2024 का फाइनल मैच कितने बजे शुरू होगा?

IND U19 vs AUS U19 Under 19 World Cup 2024 फाइनल मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 1.30 बजे शुरू होगा, जबकि टॉस के लिए दोनों कप्तान आधे घंटे पहले मैदान पर उतरेंगे।

इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया अंडर-19 वर्ल्ड कप 2024 का फाइनल मैच टीवी पर कैसे देख सकते हैं?

India U19 vs Australia U19 Under 19 World Cup 2024 का फाइनल मैच आप टीवी पर स्टार स्पोर्ट्स के विभिन्न नेटवर्क्स पर देख सकते हैं। फैंस इन मैचों का लुत्फ स्टार स्पोर्ट्स 1 और स्टार स्पोर्ट्स सिलेक्ट-2 पर उठा सकते हैं।

IND U19 vs AUS U19 Under 19 World Cup 2024 फाइनल मैच की ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग कैसे देखें?

इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया अंडर-19 वर्ल्ड कप 2024 फाइनल मैच का लुत्फ आप ऑनलाइन डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर बिल्कुल फ्री में उठा सकते हैं।

इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया स्क्वॉड

भारत U19 टीम: आदर्श सिंह, अर्शिन कुलकर्णी, मुशीर खान, उदय सहारन (कप्तान), प्रियांशु मोलिया, सचिन धस, अरावेली अवनीश (विकेटकीपर), मुरुगन अभिषेक, राज लिंबानी, नमन तिवारी, सौम्य पांडे, आराध्या शुक्ला, अंश गोसाई, धनुष गौड़ा, रुद्र पटेल, प्रेम देवकर, मोहम्मद अमान, इनेश महाजन

ऑस्ट्रेलिया U19 टीम: हैरी डिक्सन, सैम कोन्स्टास, ह्यू वेबजेन (कप्तान), हरजस सिंह, रयान हिक्स (विकेटकीपर), ओलिवर पीक, टॉम कैंपबेल, राफ मैकमिलन, टॉम स्ट्राकर, महली बियर्डमैन, कैलम विडलर, लाचलान एटकेन, चार्ली एंडरसन, हरकीरत बाजवा, कोरी वास्ले, एडन ओ कॉनर