ind vs aus 3rd test: जसप्रीत बुमराह का 'छक्का', बनाया नया वर्ल्ड रिकॉर्ड

भारत और ऑस्ट्रेलिया (India vs Australia) के बीच चार मैचों की टेस्ट सीरीज का तीसरा टेस्ट मैच मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड (Melbourne Cricket Ground) पर खेला जा रहा है। मैच का तीसरा दिन पूरी तरह से जसप्रीत बुमराह के नाम रहा। ऑस्ट्रेलिया ने 8/0 के स्कोर से आगे खेलना शुरू किया और टी-ब्रेक के कुछ देर बाद 151 रनों पर पूरी पारी सिमट गई। जसप्रीत बुमराह ने इस दौरान ऑस्ट्रेलिया के छह बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखाया।

इस खतरनाक गेंदबाजी के दम पर बुमराह ने अपने नाम एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी कर डाला है। टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू ईयर में सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड अब बुमराह के नाम दर्ज हो चुका है, जबकि अभी ऑस्ट्रेलिया की एक पारी और बची है। बुमराह ने इन छह विकेट के साथ इस साल अपने विकेटों की संख्या 45 कर ली है। इस तरह से उन्होंने टेरी अल्डरमैन और कर्टली एंब्रोस का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इन दोनों गेंदबाजों ने डेब्यू ईयर में 42-42 विकेट लिए थे।

इसके अलावा बुमराह पहले ऐसे एशियाई गेंदबाज भी बन गए हैं, जिन्होंने एक ही कैलेंडर ईयर में दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में एक पारी में पांच या इससे ज्यादा विकेट लिए।

Jasprit Bumrah - First Asian bowler to take a five-fer in each of Australia, England and South Africa in the same calendar year

5/54 vs SA, Johannesburg

5/85 vs Eng, Trent Bridge

6/33 vs Aus, Melbourne#AUSvIND