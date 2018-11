ind vs aus practice match: विराट शॉर्ट्स पहनकर आए टॉस के लिए, लोगों ने किया ट्रोल

भारत को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 6 दिसंबर से चार मैचों की टेस्ट सीरीज खेलनी है। टेस्ट सीरीज से पहले टीम इंडिया सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया एकादश के खिलाफ इकलौता चार दिवसीय प्रैक्टिस मैच खेल रही है। प्रैक्टिस मैच का पहला दिन बारिश की भेंट चढ़ गया था और दूसरे दिन टॉस के लिए दोनों टीमों के कप्तान मैदान पर आए। सैम व्हाइटमैन जहां पूरी टेस्ट आउटफिट में नजर आए तो वहीं विराट कोहली शॉर्ट्स पहनकर टॉस के लिए पहुंचे।

CA XI have won the toss and will field first #TeamIndia pic.twitter.com/J8fb8BJp8x — BCCI (@BCCI) November 28, 2018

बीसीसीआई ने ट्विटर पर टॉस की फोटो शेयर की, जिसके बाद क्रिकेट फैन्स विराट को शॉर्ट्स पहनकर टॉस के लिए आने को लेकर ट्रोल कर रहे हैं। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया एकादश ने टॉस जीता और टीम इंडिया को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया। भारत ने पहली पारी में 358 रन बनाए। भारत की ओर से पृथ्वी शॉ, चेतेश्वर पुजारा, विराट कोहली, अजिंक्य रहाणे और हनुमा विहारी ने हाफसेंचुरी जड़ी।

देखें विराट को लेकर किस तरह के कमेंट्स आए...

Theek h



Bss Virat ko bol do theek se dress up hoke aaya kare

Kuch nahi to Manyavar se hi trousers karid k pehan le, aisa aacha nahi lagta



Bol dena, yaad se

Good night 😊

Aur haan, All The Best🙏 — 🇮🇳 Aparna 🇮🇳 (@appy10_) November 28, 2018

Disgraceful and disrespectful... There was time captains used to wear Blazers during toss.... This behavior is absolutely unpardonable.... — Prakash (@Prakash1049) November 28, 2018

Kohli should hv been in a long Kurta for the toss..with shorts. Imagine! — movieman (@movieman777) November 29, 2018

No matter @imVkohli is the new age best batsman, he still needs 2 give proper respect to cricket atleast for the sake of opposition team by being respectfully dress up in trousers n ur nations cap, else legacy he will leave behind will be harmful !! @vikrantgupta73 @MadanLal1983 — VG (@VeeG48) November 29, 2018

टेस्ट सीरीज का शेड्यूल

6-10 दिसंबर, पहला टेस्ट मैच, एडिलेड ओवल, सुबह 5:30 बजे से (भारतीय समयानुसार)

14-18 दिसंबर, दूसरा टेस्ट मैच, पर्थ स्टेडियम, सुबह 7:50 बजे से (भारतीय समयानुसार)

26-30 दिसंबरः तीसरा टेस्ट मैच, मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड, सुबह 5:00 बजे से (भारतीय समयानुसार)

3-7 जनवरीः चौथा टेस्ट मैच, सिडनी क्रिकेट ग्राउंड, सुबह 5:00 बजे से (भारतीय समयानुसार)

दोनों टीमें इस प्रकार हैंः

भारतः विराट कोहली, मुरली विजय, केएल राहुल, पृथ्वी शॉ, चेतेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे, हनुमा विहारी, रोहित शर्मा, ऋषभ पंत, पार्थिव पटेल, रवि अश्विन, रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव, मोहम्मद शमी, इशांत शर्मा, उमेश यादव, जसप्रीत बुमराह, भुवनेश्वर कुमार।

ऑस्ट्रेलिया टिम पेन, पैट कमिंस, एरन फिंच, पीटर हैंड्सकॉम्ब, मार्कस हैरिस, जोश हेजलवुड, ट्रैविस हेड, उस्मान ख्वाजा, नाथन लायन, मिशेल मार्श, शॉन मार्श, पीटर सिडल, मिशेल स्टार्क, क्रिस टरमेन।