पापा बनने वाले हैं रोहित, Good News पर ऐसा था टीम इंडिया का रिऐक्शन

भारत और ऑस्ट्रेलिया (India vs Australia) के बीच चार मैचों की टेस्ट सीरीज जारी है। स्टार क्रिकेटर रोहित शर्मा इस टेस्ट सीरीज का हिस्सा हैं। रोहित शर्मा पापा बनने वाले हैं ऐसी खबरें कुछ दिनों से मीडिया में चल रही थीं। अब रोहित शर्मा ने खुद इस गुड न्यूज पर मुहर लगा दी है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर माइकल क्लार्क के साथ एक इंटरव्यू में रोहित ने बताया कि वो पापा बनने वाले हैं और इस पल का उन्हें बेसब्री से इंतजार है।

रोहित ने इसके अलावा ये भी बताया कि जब ये गुड न्यूज उन्होंने टीम के बाकी साथियों को दी तो उनका रिऐक्शन कैसा था। रोहित के इस इंटरव्यू का छोटा सा पार्ट शेयर किया गया है। रोहित इसमें कहते हैं, 'मैं पापा बनने के पल का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं। ये हमारी जिंदगी बदलने वाला पल होगा। जब साथी खिलाड़ियों को मैंने ये गुड न्यूज दी तो वो सरप्राइज हो गए और हंसने लगे।'

इस दौरान माइकल क्लार्क ने रोहित को बताया कि जब उनकी बेटी हुई थी, तो कैसे उनकी जिंदगी बदल गई थी। क्लार्क ने बताया कि वो पहले से भी ज्यादा शांत इंसान हो गए थे। रोहित ने बताया कि एक खिलाड़ी के लिए ये काफी मुश्किल होता है कि वो अपने परिवार से दूर रहते हैं।

