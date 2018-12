ind vs aus: विराट कोहली की हरकत अपमानजनक और बेवकूफी भरी- मिशेल जॉनसन

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चार मैचों की टेस्ट सीरीज फिलहाल 1-1 की बराबरी पर है। एडिलेड टेस्ट जीतने के बाद टीम इंडिया पर्थ टेस्ट 146 रनों से हार गई और सीरीज में बढ़त भी गंवा दी। पर्थ टेस्ट के दौरान कप्तान विराट कोहली और ऑस्ट्रेलियाई कप्तान टिम पेन के बीच काफी गहमागहमी देखने को मिली थी, इस पर अब ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तेज गेंदबाज मिशेल स्टार्क ने कुछ बातें कही हैं।

जॉनसन ने ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच पर्थ में खेले गए दूसरे टेस्ट का जिक्र करते हुये कहा है कि जब मैच के बाद दोनों टीमों के कप्तान हाथ मिला रहे थे तब विराट का व्यवहार और उनका हाव-भाव पेन के प्रति काफी अपमानजनक था। जॉनसन ने अपने एक कॉलम में लिखा, “विराट टिम पेन के प्रति अच्छा व्यवहार नहीं कर सके, ऑस्ट्रेलियाई कप्तान से उन्होंने ठीक से हाथ नहीं मिलाया और इस दौरान उनकी आंखों की तरफ देखा भी नहीं। मेरे लिए ये बहुत अपमानजनक है।'

Well done Tim Paine, showing your class again 👏🏼 You have led from the front in all aspects 👍🏼 https://t.co/cKjwzRMTDt