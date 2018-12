ind vs aus 3rd test: सहवाग का मजेदार ट्वीट, जानिए बुमराह के लिए किसने क्या कहा

भारत और ऑस्ट्रेलिया (India vs Australia) के बीच चार मैचों की टेस्ट सीरीज का तीसरा टेस्ट मैच मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड (Melbourne Cricket Ground) पर खेला जा रहा है। मैच का तीसरा दिन पूरी तरह से जसप्रीत बुमराह के नाम रहा। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को पहली पारी में महज 151 रनों पर समेट दिया। सोशल मीडिया पर बुमराह की जमकर तारीफ हो रही है। पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने उन्हें इस साल भारत के लिए सबसे बड़ा फायदा बताया है।

वीरू ने ट्वीट में लिखा कि भारत ने ऑस्ट्रेलिया को पेन दिया। चलिए एक नजर डालते हैं कि ऑस्ट्रेलियाई पारी के 151 रनों पर सिमटने के बाद किसने क्या ट्वीट किया...

Australia ke liye Pain ,

Jasprit Bumrah this years biggest gain.

What a great effort from India to bowl out Australia for 151.

I pray the weather stays well and India win this MCG Test for the brilliant cricket they have played #AUSvIND pic.twitter.com/Oy2vEC7nPF — Virender Sehwag (@virendersehwag) December 28, 2018

What a difference Jasprit Bumrah has made. I feel he has made the difference for the Indian attack from being very good to outstanding. 292 is a huge lead and India would be sensing one hand on the Border Gavaskar Trophy. Need to not give Australia a chance pic.twitter.com/GPTjxuEJ8f — Mohammad Kaif (@MohammadKaif) December 28, 2018

India have found a treasure in Jasprit Bumrah. So young and already so accomplished. — Harsha Bhogle (@bhogleharsha) December 28, 2018

What an outstanding bowling effort from India and a really special effort from Jasprit Bumrah. He has been the best bowler on display across both sides by some distance and has put India in a really dominating position #AusvInd pic.twitter.com/sP3A05b4Ti — VVS Laxman (@VVSLaxman281) December 28, 2018

Australia have been castled for 151 and it is Jasprit Bumrah who stands tall with his 6 for 33 👏👏👑#CricketMeriJaan #AUSvIND @Jaspritbumrah93 pic.twitter.com/Oulfok1BMS — Mumbai Indians (@mipaltan) December 28, 2018

T 3041 - AAAHAHAAAAAAAA !!!! Well done Virat and team India .. ठोक दिया कंगारू को .. Bumrah तूने तो गुमराह कर दिया इन Aussies को .. और यार Kangaroo, तू न , पंगा मत लिया कर भारत से । जिस दिन हमारी खोपड़ी सटकली , यही हषर होगा !! 👏👏👍🤣🤣🤣 — Amitabh Bachchan (@SrBachchan) December 28, 2018

भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहली पारी में सात विकेट पर 443 रनों पर पारी घोषित की और इसके बाद ऑस्ट्रेलियाई टीम को पहली पारी में 151 रनों पर समेट दिया। बुमराह भारत की ओर से सबसे सफल गेंदबाज रहे और उन्होंने छह ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को पवेलियन भेजा। भारत की ओर से पहली पारी में चेतेश्वर पुजारा ने सेंचुरी ठोकी थी।